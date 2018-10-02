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Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 16:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor. Zabıta memurları, fiyat etiketlerine bakarak, artış olup, olmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, il genelindeki hal ve marketlerde günlük denetimlerde bulunuyor. Ekipler, hallerde ruhsat ve meyve ile sebzelerin tazeliğine yönelik kontrol yapıyor. Zabıta memurları, marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise 'Tüketici Kanunu' gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor. Zabıta ekipleri, kent sakinlerinin zarara uğramaması için tüm ilçelerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimiZabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi
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