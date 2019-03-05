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Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, 'Burası Türkiye burada iş var' sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında kentte 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, 'Burası Türkiye burada iş var' sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında kentte 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Serdar Zabun, odanın fuaye salonunda Türkoğlu Belediye Başkanı ve Türkoğlu OSB Başkanı Osman Okumuş, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Can, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köfte, İŞKUR İl Müdürü Ali yüce, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Sertpolat, MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanı Sami Kervancıoğlu, PANİAD Başkanı Hüseyin Özdalhazır ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.
Kampanya ile iş dünyasına 8 farklı teşvik sunulduğunu ifade eden Zabun, bunların birçoğunun tarihi destekler olduğunu söyledi. İş insanlarına çağrıda bulunan Zabun, şöyle devam etti:
"Ben bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ile bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz."
2017'de de istihdam seferberliği düzenlendiğini kaydeden KMTSO Başkanı Serdar Zabun, "2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. Bu kapsamda, Kahramanmaraş iş dünyası olarak; 2017 Şubat’ındaki istihdam seferberliğinde tam 15 bin kişiye ilave istihdam sağladık. Kahramanmaraş çok daha fazlasını yapacak kabiliyet, inanç ve azme sahiptir. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında hedefimiz Kahramanmaraş'ımızda 15 bin kişiyi istihdam etmektir" diye konuştu.

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Zabun: Kahramanmaraş'ta 15 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz

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