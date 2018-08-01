"Zam oranının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, BOTAŞ’ın doğal gaz fiyatlarına yaptığı zamma ilişkin, "İşletmelerimizin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için serbest piyasa koşullarından uzaklaşmadan ve makroekonomik dengelere de zarar vermeden bu zam oranının ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

Turan, yaptığı açıklamada, BOTAŞ’ın doğal gaz fiyatlarına yaptığı zammın, Türkiye sanayisini ve iş dünyasını derinden etkileyeceğini kaydetti.

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 49,5’lik zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğal gazın fiyatına da yüzde 14’lük bir artış olacağını belirten Turan, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için enerjinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Turan, "Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği böylesine kritik dönemde, sanayide maliyetleri artıracak, üretim ve yatırım iştahını azaltacak, ihracat kaybına neden olacak, cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınmalıyız. Bugün sanayide maliyetlerin önemli bir kısmını enerji (doğal gaz-elektrik) fiyatları oluşturmaktadır. İşletmelerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde artıracak olan bu zam, borç, nakit sıkıntısı, dövizdeki dalgalanma ve ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle halihazırda oldukça zor günler geçiren üreticiyi olumsuz etkileyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.