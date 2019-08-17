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Zam teklifini İzmir'deki memurlar düşük buldu

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

MEMUR-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, memurlar ile memur emeklilerinin maaşları için önerilen zam teklifini düşük bulduklarını söyledi.

Zam teklifini İzmir'deki memurlar düşük buldu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- MEMUR-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya, memurlar ile memur emeklilerinin maaşları için önerilen zam teklifini düşük bulduklarını söyledi.
Yaklaşık 3,2 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin maaşlarında yapılacak artışların belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından, hükümet tarafından yapılan 2020 yılı için yüzde 3,5 + yüzde 3 ve 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 2,5 zam oranı, Memur Sen Genel Başkanlığı tarafından düşük bulundu. Memur- Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya da toplu sözleşme görüşmeleri ve hükümetin zam önerisi konusunda açıklama yaptı. Hükümetin önerdiği zam oranlarının ekonomik hedeflerle uygun olmadığını belirten Kaya, "Bu oranlar, Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor. Siyasi irade, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir" dedi.
Kaya, "'Memuru enflasyona ezdirmeyiz' vaadinin Hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerekir. Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi" diye konuştu.
'YENİ TEKLİF İÇİN YETERLİ ZAMAN VAR'
Teklifin tamamlanmaya ve ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Kaya, "İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup, uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman, bütçede de bu teklifin maliyetini karşılayacak imkan olduğuna inanıyoruz. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip ediyoruz. Bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının, özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin toplu sözleşme noktasında sorumluluk almaları, Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

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Zam teklifini İzmir'deki memurlar düşük bulduZam teklifini İzmir'deki memurlar düşük buldu

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