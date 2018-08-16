Zamanı Çin saatlerinden takip ettik

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin birçok insanın vazgeçilmez aksesuarlarından olan kol saati ithalatı için son 5 yılda ödediği tutar 1 milyar dolar oldu.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, insanların saat merakı pahalıya mal oldu.
Türkiye'nin 2013-2017 döneminde gerçekleştirdiği toplam kol saati ithalatı 1 milyar doları bulurken, bu kalemde yapılan ihracat aynı dönemde 113 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Hemen herkesin kolunda olan saatlerin ithalatı için bu yılın ilk yarısında ise 119,2 milyon dolar ödenirken, 22,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Türkiye'nin son 5 yılda en fazla kol saati ithal ettiği ülke ucuz maliyetiyle bilinen Çin oldu. Bu dönemde Çin'den 46,8 milyon kol saati ithal edilirken bu saatlere 444,7 milyon dolar ödendi.
Kol saati ithalatında Çin'i lüks saat markalarıyla bilinen İsviçre takip etti. İsviçre'den son 5 yılda 1,9 milyon kol saati ithal edilirken, bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 389,2 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin kol saati ithalatı Çin'den ortalama 9,5 dolar, İsviçre'den ise 201,5 dolara gerçekleşti.
Çin'den ithal edilen kol saatleri Türkiye'nin son 5 yılda bu kalemdeki toplam ithalatının yaklaşık yüzde 93'ünü oluşturdu.
Türkiye'nin son 5 yıl ve bu yılın ilk yarısındaki kol saati ithalat ve ihracat rakamları şöyle:
Yıl İhracat ($) İthalat ($) 2013 14.819.019 219.086.678 2014 23.040.605 216.198.643 2015 18.989.273 188.585.211 2016 23.123.164 181.004.138 2017 33.069.051 204.597.811 2018 (İlk 6 ay) 22.400.075 119.195.645
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