FİNANS

Zamanı Çin saatlerinden takip ettik

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye, birçok insanın vazgeçilmez aksesuarlarından kol saatleri için 5 yılda toplam 1 milyar dolar ödedi - Bu dönemde gerçekleşen kol saati ithalatında ucuz maliyetiyle bilinen Çin, 444,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı - Kol saatleri Çin'den ortalama 9,5 dolar, lüks markalarıyla bilinen İsviçre'den ise 201,5 dolara ithal edildi

DİLARA ZENGİN - Türkiye'nin birçok insanın vazgeçilmez aksesuarlarından olan kol saati ithalatı için son 5 yılda ödediği tutar 1 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, insanların saat merakı pahalıya mal oldu.

Türkiye'nin 2013-2017 döneminde gerçekleştirdiği toplam kol saati ithalatı 1 milyar doları bulurken, bu kalemde yapılan ihracat aynı dönemde 113 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hemen herkesin kolunda olan saatlerin ithalatı için bu yılın ilk yarısında ise 119,2 milyon dolar ödenirken, 22,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin son 5 yılda en fazla kol saati ithal ettiği ülke ucuz maliyetiyle bilinen Çin oldu. Bu dönemde Çin'den 46,8 milyon kol saati ithal edilirken bu saatlere 444,7 milyon dolar ödendi.

Kol saati ithalatında Çin'i lüks saat markalarıyla bilinen İsviçre takip etti. İsviçre'den son 5 yılda 1,9 milyon kol saati ithal edilirken, bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 389,2 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin kol saati ithalatı Çin'den ortalama 9,5 dolar, İsviçre'den ise 201,5 dolara gerçekleşti.

Çin'den ithal edilen kol saatleri Türkiye'nin son 5 yılda bu kalemdeki toplam ithalatının yaklaşık yüzde 93'ünü oluşturdu.

Türkiye'nin son 5 yıl ve bu yılın ilk yarısındaki kol saati ithalat ve ihracat rakamları şöyle:

Yıl İhracat ($) İthalat ($) 2013 14.819.019 219.086.678 2014 23.040.605 216.198.643 2015 18.989.273 188.585.211 2016 23.123.164 181.004.138 2017 33.069.051 204.597.811 2018 (İlk 6 ay) 22.400.075 119.195.645

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısıProjelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı
Antalya 8 milyon turisti geçtiAntalya 8 milyon turisti geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat ithalat kol saati Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Antalya 8 milyon turisti geçti

Antalya 8 milyon turisti geçti

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 24.7 arttı

Toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 24.7 arttı

Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

Kahramanmaraş'ta yeni tat; 'Firik dondurma'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.