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Zamansız yağış hububatı hem boydan hem taneden etti

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de şubat ve mart aylarında alınması beklenen yağmurların nisan sonu ve mayıs aylarında gelmesi buğday ve arpa rekoltesinde düşüşe neden oldu - Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: - "Kurak geçen dönemin ardından taneye dönmeye başlayan ekinler, nisan sonu ve mayıs ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle boy vermesi gerekirken yattı. Hububatta hem tane hem de sap sıkıntısı var"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de hububatın yetişmesi için şubat ve mart aylarında alınması gereken yağmurların nisan sonunda ve mayısta gelmesi nedeniyle yeterince gelişemeyen buğday ve arpada verim azaldı.

Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 76,7 milyon dekar alanda ekilen buğdayın yüzde 2,5'inin tarımının Eskişehir'de yapıldığını, Türkiye'de bu dönemde üretilen 21,5 milyon ton buğdayın 544 bin tonunun da Eskişehir çiftçisinin emeği olduğunu söyledi.

Bu yıl kent genelinde 1 milyon 919 bin 668 dekar alanda buğday ekildiğini belirten Buluşan, 670 bin ton civarında ürün hasat edildiğini dile getirdi.

Buluşan, arpa üretimine ilişkin de "Ülke genelinde geçen yıl 24,2 milyon dekar alanda ekilen ürünün 816 bin 676 dekar ile yüzde 3,4'üne denk gelen kısmı Eskişehir arazisinde üretildi. Geçen yıl arpada ülke olarak 7,1 milyon ton ürün elde edildi. Bunun 255 bin tonunu Eskişehir çiftçisi karşıladı. Bu yıl ise Eskişehir'de 877 bin 892 dekar arazide ekimi yapılan arpada 300 bin 763 ton ürün elde edildi." dedi.

- Zamansız yağış olumsuz etkiledi

Hububatın çimlenme döneminde yüz güldüren yağışların şubat ve mart aylarında görülmediğini anlatan Buluşan, nisan sonu ve mayıs başında yanma aşamasına gelen hububatın istenilenin aksine o dönemde yağış aldığını ve zamansız yağış nedeniyle ürünün gelişemediğini söyledi.

Buluşan, şunları kaydetti:

"Kurak geçen dönemin ardından taneye dönmeye başlayan ekinler, nisan ayının sonu ve mayıs ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle boy vermesi gerekirken yattı. Bundan dolayı hububat gelişip, büyüyemedi. Hububatta hem tane hem de sap sıkıntısı var. Ekinlerimiz çok kısa kaldı. Biçerdöverin alamayacağı seviyede tarlalar var. Bu nedenle sezon sıkıntılı geçiyor. Geçen yıla oranla dönüm başına yüzde 20'ye yakın rekolte azalmasının yaşandığını görüyoruz. Borsa veya Ofise hububatını götüren çiftinin dönüm başına 100-150 kilogram kaybının olduğunu tespit ettik. Üretici sıkıntı yaşayacak. Devletimizin üreticinin Tarım Kredi Kooperatifi borçlarını ertelemesi çok iyi oldu."

Çiftçi Yüksel Keskin de bu yıl "iyi yağmur yağdı" gibi görünse de yağışların zamansızlığının hububatı olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Şubat ve mart aylarındaki kuraklık nedeniyle hububatın başağını erken çıkarttığını anlatan Keskin, "Başağın erken çıkması hububatta verimsizliğe ve boy kısalığına neden oldu. Boyu kısa olan hububat erken döl verdiği için başağını dolduramadı. Biçtiğim tarlalarda dönüm başına 150-200 kilogram hububat alıyoruz. Geçen yıl 450-500 kilogram ortalamamız vardı. Bu sene rekolte çok düşük. Biçilen çoğu tarlada saman az olduğu için balyacı bile girmez." dedi.

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