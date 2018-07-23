Zamansız yağış hububatı hem boydan hem taneden etti

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de hububatın yetişmesi için şubat ve mart aylarında alınması gereken yağmurların nisan sonunda ve mayısta gelmesi nedeniyle yeterince gelişemeyen buğday ve arpada verim azaldı.

Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl ülke genelinde 76,7 milyon dekar alanda ekilen buğdayın yüzde 2,5'inin tarımının Eskişehir'de yapıldığını, Türkiye'de bu dönemde üretilen 21,5 milyon ton buğdayın 544 bin tonunun da Eskişehir çiftçisinin emeği olduğunu söyledi.

Bu yıl kent genelinde 1 milyon 919 bin 668 dekar alanda buğday ekildiğini belirten Buluşan, 670 bin ton civarında ürün hasat edildiğini dile getirdi.

Buluşan, arpa üretimine ilişkin de "Ülke genelinde geçen yıl 24,2 milyon dekar alanda ekilen ürünün 816 bin 676 dekar ile yüzde 3,4'üne denk gelen kısmı Eskişehir arazisinde üretildi. Geçen yıl arpada ülke olarak 7,1 milyon ton ürün elde edildi. Bunun 255 bin tonunu Eskişehir çiftçisi karşıladı. Bu yıl ise Eskişehir'de 877 bin 892 dekar arazide ekimi yapılan arpada 300 bin 763 ton ürün elde edildi." dedi.