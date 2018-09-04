FİNANS

"Zamların önündeki en büyük engel bakkallar"

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Fiyat artırmayıp kahramanlığını bir kez daha gösteren bakkallarımız halkımızın haklı olarak takdirini almıştır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizde yaşanan spekülatif artış bahane edilerek yapılan zamların önündeki en büyük engelin bakkallar olduğunu belirterek, "Fiyat artırmayıp kahramanlığını bir kez daha gösteren bakkallarımız halkımızın haklı olarak takdirini almıştır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, son dönemde gelen zamları bakkal esnafının fiyatlara yansıtmadığını kaydetti.

Dövizde yaşanan spekülatif artış bahane edilerek yapılan zamların önündeki en büyük engelin bakkalların olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Ahilik kültüründen gelen ve kahraman unvanını boşuna almayan bakkal esnafımız yine bu zamlara direndi. Fiyat artırmayıp kahramanlığını bir kez daha gösteren bakkallarımız halkımızın haklı olarak takdirini almıştır. Bu yapılan kahramanlığı milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Zamların vatandaşlar üzerinde baskı ve büyük gerilim yaşanmasına neden olduğunun altını çizen Palandöken, bu durumun enflasyonu artırdığı gibi emekli ve çalışanları oldukça zor durumda bıraktığını vurguladı.

Palandöken, zamlardan etkilenmemek için mahalle bakkalların tercih edilmesi gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Fiyatların artmaması için her türlü imkanı kullanan bakkal esnafının yaşaması için başta halkımız olmak üzere herkesin çevresindeki küçük esnafa destek vermesi artık milli bir görevdir. Çünkü herkes bu karışık ortamda kazancına kazanç katmaya çalışırken, başta bakkal esnafı olmak üzere sayıları 100 binleri aşan küçük esnaf, ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için elinden gelen tüm gayreti göstermiş ve imkanlarını seferber etmiştir."

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bakkal Bendevi Palandöken tesk

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