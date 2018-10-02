"Zamların sorumlusu küçük esnaf değil"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusunun esnaf ve sanatkarmış gibi yanlış bir algı oluşturulduğunu belirterek, "Zamların sorumlusu küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarın gereksiz zam yapmaktan kaçındığına dikkati çekti.

Esnaf ve sanatkarın zamlara karşı direndiğinin altını çizen Palandöken, şöyle devam etti:

"Piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusu sanki esnaf ve sanatkarmış gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor. Bugün bir esnafın en az 5 bin lira veresiye alacağı var. Zamların sorumlusu küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır”

Palandöken, tüm girdiler ve maliyetlerin artmasına rağmen esnafın enflasyonla topyekün mücadele verdiğini vurgulayarak, piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusunun kesinlikle esnaf ve sanatkar olmadığı değerlendirmesinde bulundu.