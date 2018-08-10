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"Zararın boyutu oldukça yüksek"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

TZOB Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, selin büyük hasara yol açtığı Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu - Soydan: - "Fındık ağaçlarımız denize inmiş. Bahçede yere dökülmüş, dalda olan fındıklar da denize inmiş. Denizlerde adalar haline gelmiş, bunu açıkça görüyoruz. Zararın boyutu oldukça yüksek"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, selin büyük hasara yol açtığı Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Soydan ve Kozoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar ile Cevizdere mevkisinde sel ve heyelan dolayısıyla arazileri ve ürünleri zarar gören fındık üreticileriyle bir araya geldi.

Soydan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım arazilerindeki hasarın boyutunun görünenden çok daha fazla olduğunu söyledi.

"Fındık ağaçlarımız denize inmiş. Bahçede yere dökülmüş, dalda olan fındıklar da denize inmiş. Denizlerde adalar haline gelmiş, bunu açıkça görüyoruz. Zararın boyutu oldukça yüksek." diyen Soydan, diğer tarımsal ürünler ve hayvancılık açısından da zarar olduğunu belirtti. Soydan, "Vatandaşların seraları gitmiş, tavuklar telef olmuş. Hayvanlarına zarar gelenler var." diye konuştu.

Selden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Soydan, şunları ifade etti:

"Zararın boyutunu tespit etme çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz burada, bütün bakanlıklar burada, bizler de buradayız. Çiftçilerimizin sadece Tarım Krediye ve Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi yetmez. Üreticilerimize, zarar gören halkımıza muhakkak farklı ödenekler yapılması lazım, yoksa mağduriyeti gidermek zor olacaktır."

Soydan, diğer ilçelerde de yapacakları incelemelerin ardından rapor hazırlayacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Sarıkahraman da sel bölgesindeki hasarın rakım yükseldikçe artığına işaret etti.

Tarım alanlarının denize gitmesinin insanın canını yaktığını söyleyen Sarıkahraman, "Devletimiz burada, sayın bakanlarımız yaptıkları açıklamalarda vatandaşlara umut verdiler. Söylenen sözlerin takipçisi olacağız." dedi.

Selden arazisi zarar gören fındık üreticisi Turan Şahin de "Durum ortada, devletimizden destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu Tarım arazilerinde inceleme TZOB Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan

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