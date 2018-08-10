Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu, selin büyük hasara yol açtığı Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Soydan ve Kozoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar ile Cevizdere mevkisinde sel ve heyelan dolayısıyla arazileri ve ürünleri zarar gören fındık üreticileriyle bir araya geldi.

Soydan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım arazilerindeki hasarın boyutunun görünenden çok daha fazla olduğunu söyledi.

"Fındık ağaçlarımız denize inmiş. Bahçede yere dökülmüş, dalda olan fındıklar da denize inmiş. Denizlerde adalar haline gelmiş, bunu açıkça görüyoruz. Zararın boyutu oldukça yüksek." diyen Soydan, diğer tarımsal ürünler ve hayvancılık açısından da zarar olduğunu belirtti. Soydan, "Vatandaşların seraları gitmiş, tavuklar telef olmuş. Hayvanlarına zarar gelenler var." diye konuştu.

Selden zarar gören çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Soydan, şunları ifade etti: