FİNANS

Zararlı kripto madenci kurbanları bir yılda yüzde 44 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab’in 2016-2018’e dair fidye yazılımı ve zararlı kripto madencileri raporuna göre, zararlı kripto para madencisi yazılımları tarafından saldırıya uğrayan internet kullanıcılarının sayısı bir yıl içinde 1.9 milyondan 2.7 milyona ulaştı.

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Kaspersky Lab’in 2016-2018’e dair fidye yazılımı ve zararlı kripto madencileri raporuna göre, zararlı kripto para madencisi yazılımları tarafından saldırıya uğrayan internet kullanıcılarının sayısı bir yıl içinde 1.9 milyondan 2.7 milyona ulaştı.
Kaspersky Lab’in son 24 aylık istatistiklerinde, kripto madencilerin özellikle gelişmekte olan pazarlara odaklandığı ve gelirlerini artırmak için bu bölgelerdeki internet kullanıcılarına yöneldkleri görüldü.
Birbirine benzer iki dönemi (Nisan 2016’dan Mart 2017’ye ve Nisan 2017’den Mart 2018’e) kapsayan rapor, fidye yazılımlarının değişken bir alanda siber suçlulara tek seferde büyük miktar kazanç sağladığını, kurbanlardan daha az para elde eden madencilerin ise daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir model olduğunu gösteriyor.
Kaspersky Lab uzmanları tekil şahısların kişisel bilgisayar ve mobil cihazlara yönelik fidye yazılımı saldırılarının 2017-2018’de sırasıyla yaklaşık yüzde 30 ve yüzde 22.5 olarak gerçekleştiğini belirtirken, siber suçluların bunun yerine kripto madenciler yoluyla para kazanmayı tercih etmeye başladığını vurguladı.
Rapora göre bilgisayarlara yönelik saldırılar gerçekleştiren kripto madencilerin sayısı giderek artarken, bu tür madencilik olaylarıyla karşılaşan kullanıcısı sayısı 2016-2017’de 1 milyon 899 bin düzeyindeyken, 2017-2018’de 2 milyon 736 bine ulaştı.
Uzmanlara göre, mobil cihazlara yönelik kripto madenciler de bir tehdit haline gelmeye başladı ve tekil saldırıların sayısı yüzde 9.5 artış gösterdi. Raporda, 2016-2017 döneminde söz konusu madencilik saldırılarından yaklaşık 4,500 kullanıcının etkilendiğinin, 2017-2018’de ise bu sayının neredeyse 5,000’e ulaştığının ve söz konusu tehdidin hedefinde özellikle Çin ve Hindistan’daki mobil cihaz kullanıcılarının bulunduğunun altı çizildi.
Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Siber tehdit alanındaki değişimlerin nedeni belli. Fidye yazılımları siber suçlular için riskli bir para kazanma yöntemi. Bu tür saldırılar medyanın ve devletlerin dikkatini çekiyor. Madencilik modelini uygulamak ise daha kolay ve stabil. Kurbanlara saldırıp onların CPU ve GPU güçlerini kullanarak kripto para üretiyor ve ardından bunu yasal yollarla gerçek paraya dönüştürüyorlar.”

Raporda yer alan diğer önemli bulgular ise şöyle:
Fidye yazılımlarla karşılaşan kullanıcısı sayısı 2016-2017’de 2 milyon 581 bin düzeyindeyken, 2017-2018’de yüzde 30 düşüşle 1 milyon 812 bine ulaştı.
Fidye yazılımlarla en az bir kez karşılaşan kullanıcıların, zararlı yazılımlarla karşılaşan tüm kullanıcılara oranı da 2017-2018’de 1.0 düşüşle 2016-2017’deki yüzde 3.88’den yüzde 2.80’e geriledi.
Fidye yazılımlarla karşılaşan kullanıcılar arasında şifreleyici saldırılara uğrayanların sayısı 2017-2018’de 3.0 düşerek 2016-2017’deki yüzde 44.6’dan yüzde 41.5’e geldi.
Şifreleyici saldırısına uğrayan kullanıcısı sayısı da neredeyse yarı yarıya azalarak 2016-2017’de bu tür saldırıların sayısı 1 milyon 152 bin düzeyindeyken, 2017-2018’de 752 bine düştü.
Mobil fidye yazılımı saldırısına uğrayan kullanıcısı sayısı 2017-2018’de yüzde 22.5 azalarak 130 bin den, 101 bine geriledi.
Madencilerle karşılaşan toplam kullanıcısı sayısı 2016-2017’de 1 milyon 899 bin düzeyindeyken, 2017-2018’de yüzde 44.5 artışla 2 milyon 736 bine yükseldi.
Tespit edilen madencilerin, tespit edilen tüm tehditlere oranı 2016-2017’de yüzde 3.0 artarken, 2017-2018’de bu artış yüzde 4.0 olarak gerçekleşti.
Tespit edilen madencilerin, tüm risk araçları tespitlerine oranı ise 2017-2018’de yüzde 8.0 arttı.
Mobil madencilerle karşılaşan toplam kullanıcısı sayısı artsa da bu artış daha yavaş gerçekleşti ve saldırıya uğrayanların sayısı 2016-2017’de 4,505 iken, 2017-2018’de yüzde 9.5 artışla 4,931’e ulaştı.

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