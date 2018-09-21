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Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, hasadına başlanılan pamuk fiyatının iyi olduğunu ancak girdilerin yüksekliğinden dolayı sıkıntılı olduklarını söyledi.

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, hasadına başlanılan pamuk fiyatının iyi olduğunu ancak girdilerin yüksekliğinden dolayı sıkıntılı olduklarını söyledi.
Pamukta, dekar başına ortalama 500 kilo ürün aldıklarını ve fiyatından da memnun olduklarını belirten Zaroğlu, kütlü pamuğun tonunun 4 bin ile 4 bin 500 TL, balya pamuğun ise tonunun 11 bin liradan satıldığını söyledi. TSO Başkanı Zaroğlu, “Bu sezonda 40 randıman ve üzeri olan ürünler ton başına 4 bin ile 4 bin 500 liradan işlem görüyor. Bu fiyat üretici açısından oldukça sevindirici ancak yaşanan ekonomik kriz, girdi fiyatlarının yükselmesi sevincimizi kursağımızda bıraktı” dedi.
KURAKLIK HAD SAFHADA
Amik Ovası’nda kuraklığın had safhada olduğunu belirten Zaroğlu, üreticilerin sulama sezonunda büyük sıkıntı çektiğini anlattı. Üreticinin ve ovanın su sıkıntısının giderilmesinde tek çarenin Reyhanlı Barajı olduğunu kaydeden Zaroğlu, “Hükümetin Reyhanlı Barajı ile ilgili çalışmaları ödenek yokluğu nedeniyle durdurduğu yönünde bilgiler aldık. Bu karar özellikle tarım sektörünü olumsuz etkileyecek. Baraj inşaatının açılışının gecikmesi üreticiler açısından büyük sıkıntılara neden olacak” diye konuştu.
GİRDİLER YÜZDE 70-80 ARTTI
Bunun yanında ilaç, gübre, işçilik gibi önemli girdilerin fiyatının yüzde 70-80 oranında artmasından olumsuz şekilde etkilendiklerini belirterek şöyle dedi:
“Beyaz altın diyarı Hatay’ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerindeki Amik Ovası’nı büyük tehlike beklemektedir. Yaklaşık 31 yerleşim alanında ve 600 bin dekar alanın sulanmasının planlandığı Reyhanlı Barajı’nın tamamlanmasının gecikmesi demek, üretici için yer altından alınan sulara harcanan elektriğin yüksek maliyet getirmesi demektir. Dolayısı ile ovanın sulanması için gereken önlemlerin acilen alınmasında yarar vardır.”

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Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksekZaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

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