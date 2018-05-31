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Zavot sığırı da Kafkas arısı da koruma altında

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

TAGEM tarafından "halk elinde koruma" kapsamına alınan ırklara 5 yılda 19 milyon 363 bin 445 liralık destek sağlandı - Bu kapsamda Zavot sığırından Karakaçan koyununa, Mahalli keçisinden Kafkas arısına kadar 27 ırk için yetiştiricilere ücret ödendi - Koruma altına alınan büyükbaş hayvan yetiştiricilerine bu yıl 600 lira, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 90 lira, arı yetiştiricilerine 40 lira destek veriliyor

MUSTAFA ÇALKAYA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "halk elinde koruma" kapsamına alınan ırklar için 5 yılda 19 milyon 363 bin 445 lira destek verildi. Zavot sığırından Karakaçan koyununa, Mahalli keçisinden Kafkas arısına kadar 27 ırk için yetiştiricilere ücret ödendi.

TAGEM, tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlığını sağlamak amacıyla 1995 yılında "Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında halk elinde koruma altına hayvan ırkları için yerinde yetiştiricilere destek veriliyor.

AA muhabirinin TAGEM'den aldığı bilgilere göre, destekler kapsamında geçen yıl halk elinde koruma altına alınan ırklar için 4 milyon 222 bin 460 lira ödendi. Yetiştiricilere, 2016'da 3 milyon 797 bin 490 ve 2015'te 4 milyon 186 bin 390 lira destek sağlandı. Destek miktarı 2014'te 3 milyon 818 bin 520 lira, 2013'te de 3 milyon 338 bin 585 lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece son 5 yılda koruma altına alınan ırklara halk elinde toplam 19 milyon 363 bin 445 liralık destek verildi.

- 27 ırk halk elinde koruma altında

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'ne göre bu yıl 27 hayvan ırkı halk elinde koruma altında yer alıyor.

Bu ırklar arasında Boz, Yerli Kara, Yerli Güney Sarısı, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis ve Zavot sığırları listede bulunuyor.

Ayrıca, Sakız, Kıvırcık, Gökçeada, Karagül, Çine çaparı, Hemşin, Norduz, Dağlıç, Tuj ve Karakaçan koyunu, Kilis, Honamlı, Abaza, Kaçkar, Osmanlı (Gürcü), Ankara (Tiftik), Halep, Norduz, İspir ve Mahalli keçisiyle Kafkas arısı için koruma uygulanıyor.

Bu ırklardan, yerinde koruma kapsamına alınması planlanan Norduz ve İspir keçileriyle Norduz, Tuj ve Karakaçan koyun ırklarında koruma şartlarını sağlayan yetiştirici ve hayvan materyali bulunamadığından projeler öngörüldüğü sürede ve şekilde başlatılamadı. Sahada arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Koruma şartlarını karşılayan yetiştirici ve hayvan materyali bulunması halinde bu 5 ırk için de koruma desteği verilecek.

Bakanlık tarafından yerinde koruma kapsamında yetiştiricilere hayvan gen kaynakları desteği veriliyor. Bu yıl destekler, büyükbaş hayvan başına yıllık 600 lira, küçükbaş hayvan başına 90 lira, arı koruması için 40 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ırktan hayvanları besleyen yetiştiriciler, tebliğde belirtilen tarihlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine başvurarak, gerekli şartları karşılamaları halinde desteğe hak kazanıyor.

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