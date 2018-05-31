Zavot sığırı da Kafkas arısı da koruma altında

MUSTAFA ÇALKAYA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "halk elinde koruma" kapsamına alınan ırklar için 5 yılda 19 milyon 363 bin 445 lira destek verildi. Zavot sığırından Karakaçan koyununa, Mahalli keçisinden Kafkas arısına kadar 27 ırk için yetiştiricilere ücret ödendi.

TAGEM, tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlığını sağlamak amacıyla 1995 yılında "Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında halk elinde koruma altına hayvan ırkları için yerinde yetiştiricilere destek veriliyor.

AA muhabirinin TAGEM'den aldığı bilgilere göre, destekler kapsamında geçen yıl halk elinde koruma altına alınan ırklar için 4 milyon 222 bin 460 lira ödendi. Yetiştiricilere, 2016'da 3 milyon 797 bin 490 ve 2015'te 4 milyon 186 bin 390 lira destek sağlandı. Destek miktarı 2014'te 3 milyon 818 bin 520 lira, 2013'te de 3 milyon 338 bin 585 lira olarak kayıtlara geçti.