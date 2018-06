Zeybekci Denizli MHP İl Teşkilatı'nı ziyaret etti

Zeybekci, bugün AK Parti ile MHP'nin değerleri itibari ile bir olduğunu ve ülkenin geleceği ile ilgili aynı kaygıyı, aynı sevdayı taşıyarak aynı aşkı paylaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğerleri de bağlı oldukları yer bellidir. Hassasiyetleri bellidir. Ve her ne kadar çok farklı dış ekran koruyucuları olsa da içerideki yazılıma baktığınız zamanda aynı yazılıma sahiptirler. Ve millette bunu çok iyi görmektedir. Mahşeri vicdan her şeyin en güzel ölçüsüdür. Ben onun için bugüne kadar 'mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bu hassasiyetinden dolayı milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bunu her zaman içinde her yerde bugüne kadar hep tekraren söyledim. Vatanın, milletin, bayrağın, devletin, birlik ve beraberliğin risk altında olduğunu gördüğünde adına yakışan bir şekilde de devlet adamlığını ve bu milletin adamlığı olan özelliğini göstermiştir."

24 Haziran seçimlerinin bu milletin ve cumhurun zaferi ile biteceğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu: