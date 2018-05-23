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Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA ) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki yükselişle ilgili, "En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır" dedi.

Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

ANKARA (DHA ) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki yükselişle ilgili, "En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır" dedi.

Bakan Zeybekci, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır. İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır. Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir."

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Zeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahipZeybekci: İlgili kurumlarımız, döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahip
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