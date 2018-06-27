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Zeybekci : Güncenlenen STA,Gümrük Birliği’ne yol gösterecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:31 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Revize STA, esas itibarıyla AB ile mevcut Gümrük Birliğinden çok daha modern ve çok daha geniş kapsamlı bir anlaşma.

Deniz Tok / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Revize STA, esas itibarıyla AB ile mevcut Gümrük Birliğinden çok daha modern ve çok daha geniş kapsamlı bir anlaşma. Bu haliyle Gümrük Birliği'nin güncellenmesine örnek teşkil etmesini istiyoruz” dedi.
Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri arasında 1991 yılında imzalanan ve günümüz koşullarına uyarlanarak yenilenen Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) imzalamak üzere İzlanda’nın Sauðárkrókur kasabasında düzenlenenen EFTA Ticaret Bakanları Konferansı’na katıldı.
Türkiye, EFTA STA’sına ek olarak İsviçre ile temel tarım ve işlenmiş tarım ürünlerindeki karşılıklı tavizleri geliştiren ayrı bir anlaşma imzaladı.
Zeybekci, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulmadan önce imzalanan ve genel itibarıyla gümrük vergilerinin kaldırılması odaklı mevcut anlaşma yerine hazırlanan yeni STA ile mal ticareti, menşe kuralları ile genel ve kurumsal hususlara ilişkin hükümlerin güncellendiğini anlattı ve anlaşmaya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Teknoloji transferi ile fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişki vurgulanarak, Türkiye’nin ilk defa bir STA’sında teknoloji transferini kolaylaştırmaya yönelik iş birliği hükümlerine yer verildi.
“STA’nın, uygulanması veya yorumlanmasında meydana gelen tüm anlaşmazlıklarda uygulanacak gelişmiş bir İkili Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasının da revize STA kapsamında oluştu.
“Hizmet ticaretine ilişkin kural ve taahhütlerin kapsama dahil edilmesiyle de Türkiye’de hizmet sunucu ve yatırımcıları için daha öngörülebilir bir ticaret ortamı oluşturuldu.
“Taşımacılıkta kotalar kaldırıldı, sürücüler ve iş adamlarının vize işlemleri kolaylaştırıldı. Ayrıca taşımacılarımızın yüksek ve ayrımcı ücretlendirmeye tabi tutulmalarının önüne geçiyoruz.
“İsviçre ile özel sağlık hizmetleri, yaşlı bakım hizmetleri ve 'wellness' hizmetleri alanlarında hasta hareketliliğinin kolaylaştırıldı.
“Turizm hizmetleri açısından paket tur düzenleyen Türk seyahat acenteleriyle EFTA ülkesi seyahat acentelerinden aynı miktarda teminat alınması hüküm altına alındı.”
Zeybekci, ziyaret kapsamında EFTA üyesi ülkelerin ekonomi bakanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ticaretin geliştirilmesi ile ilgili atılacak adımlar ele alındı.
Türkiye’nin ilk EFTA STA’sı 10 Aralık 1991 yılında Cenevre’de imzalanan ve 1 Nisan 1992’de yürürlüğe girdi. STA kapsamında düzenlenen mevcut tercihli rejim sayesindeTürkiye’nin toplam dış ticareti 2017 yılında 9.7 milyar dolara ulaştı.
Yenilenen STA ile birlikte, EFTA ülkeleri ile ikili ticaretimizin artarak devam etmesi ve ülkemize yönelik EFTA kaynaklı doğrudan yatırımların artması bekleniyor.
Zeybekci’nin verdiği bilgilere göre; EFTA üyesi ülkelerden 2002-2018 Nisan ayı döneminde Türkiye’ye yapılan doğrudan yatırımların tutarı 3.36 milyar dolar. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren 1,189 EFTA ülkesi sermayeli şirketin 879’u İsviçre sermayeli.

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