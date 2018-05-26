FİNANS

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara döviz kurunun sabitlendiğini duyurdu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara döviz kurunun sabitlendiğini duyurdu. Bakan Zeybekci, 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurun sabitlendiğini belirterek, "İhracatçılarımız için ABD doları için 4.20, Euro için 4.90, İngiliz sterlini için 5.60 olarak kurlar sabitlendi" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları için geldiği Denizli'de, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile milletvekili adaylarının da katıldığı toplantıda açıklama yapan Bakan Zeybekci, ihracatçılara, Türk Eximbank aracılığı ile kullandıkları yabancı para cinsinden kredilerde döviz kurunun sabitlendiği söyledi. Merkez Bankası'nın aldığı kararla 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildiğini ve kurların sabitlendiği duyuran Zeybekci, "İhracatçıların bu tarihler arasında yani kurun yukarıda olma ihtimaline karşı, aşağıda olursa tabii ki ihracatçımız kendisi için avantajlı olan kuru kullanacaktır. ABD doları için 4.20, euro için 4.90, İngiliz sterlini için 5.60 olarak kurlar sabitlendi. Bu kurdan almış oldukları reeskont kredileri, Merkez Bankası'na daha doğrusu Türk Eximbank'a ödeyebilecekler. Bu çerçevede, Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması beklenen toplam reeskont kredilerin tutarı 2.6 milyar dolar. Diğer bankalar da dikkate alındığında bu toplam rakam 3.4 milyar dolar civarında bir büyüklük. İhracatçımıza bu belirlenmiş olan sabit kurdan ödenmesi imkanı getirildi. Diğer bir olumlu gelişme ihracatçılarımız için yabancı para cinsinden kredilerin yani ihracatçılarımızın Türk Eximbank vasıtası ile almış olduğu krediler önceden TL olarak hesaplarına geçiyordu. Şimdi yeni uygulamada ihracatçılarımız Türk Eximbank'dan kullandıkları kredilerde önümüzdeki günden itibaren aldıkları yabancı para cinsinden hesaplarına geçecek. Böylelikle kur oynaklıklarına karşı kendilerini sağlama almış olacaklar. Yani 1 milyon dolarlık kredi ihracatçının hesabına dolar olarak geçecek. İhracatçı bunu kendi tasarrufundan kullandıkça TL'ye dönebilir. Yani oynaklık döneminde ihracatçılarımızın mağduriyetleri, mağduriyet olacaksa eğer diye söyleyeyim, bu mağduriyetleri giderilmiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredileri hariç, yabancı para cinsinden tüm kredileri döviz olarak da ihracatçılarımıza kullandırmaya başlayacağız" dedi.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyorTurizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor
Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendiZeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İTO'dan döviz kuru kararı

İTO'dan döviz kuru kararı

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.