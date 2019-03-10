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Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 02:14 | Son Güncelleme

GALA GECESİNE KATILDI AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, OFİS ve İş Mobilyaları Sanayici İş Adamları Derneği'nin (OFİSMOD) düzenlediği gala gecesine katıldı.

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

GALA GECESİNE KATILDI
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, OFİS ve İş Mobilyaları Sanayici İş Adamları Derneği'nin (OFİSMOD) düzenlediği gala gecesine katıldı.
İzmir merkezli Türkiye genelinde aktif olarak çalışmalarını sürdüren OFİSMOD, MODEKO mobilya fuarının bitmesine bir gün kala otelde gala gecesi düzenledi. Geceye; AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, Türk ofis mobilyalarının önde gelen firma temsilcileri ve OFİSMOD üyeleri katıldı.
'İZMİR'İN FUARLAR MERKEZİ OLMASINI İSTİYORUZ'
İzmir'in fuar merkezi olması gerektiğini belirten Zeybekci, "Fuarlara katılmanın ne olduğunu bilen bir ihracatçı, üretici ve sanayici olarak, bakanlığa geldiğimizde ilk dikkatimi çeken konulardan bir tanesi biz Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak ihracatçılarımızın yurt dışı fuarlarına katılımlarını destekliyoruz. Gerek stant giderlerini gerekse konaklama giderlerini karşılayarak fuarlara katılan yüz binlerce ihracatçımızı desteledik. Biz niye Türkiye'deki fuarlarımıza gelen satın alıcıların giderlerini karşılamıyoruz, böylece fuarlarımızın yükselmesini ve dünya fuarı haline getirmiyoruz. Böyle bir çalışmayı yaptık ve direk uygulamaya koyduk. İzmir'de yapılan fuarların bir dünya fuarı olmasını ve İzmir'in fuarlar merkezi olmasını istiyoruz. Seneye buraya yurt dışından 300 bin katılımcı varsa ve bu gelişler garanti altına alınırsa eminim ki bu 300 bin sürekli artış gösterecektir. O zaman mobilya denildiğinde merkez İzmir olur, İzmir bir mobilya şehri haline gelir. Şu anda maalesef İzmir mobilya üretiminde Türkiye'de 5. sırada, Gaziemir ve Karabağlar'daki daracık alanlardan kurtarabilseydik mobilyacıları, onlara yakışır bir sanayi sitesi kurabilseydik sıralamada önemli bir yer edinebilirdik. İzmir'de her sektörün katılabileceği sanayi bölgelerine ihtiyacı var, bunları gerçekleştirip dünyaya açılırsak, bunları gören dünya yatırımcıları ve Türk yatırımcılar sayesinde daha da gelişiriz ve ayrıca İzmir'deki işsizlik sorununa da çözüm bulunur" dedi.

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Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

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