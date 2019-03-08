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Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 21:43 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, mobilya ihracatçılarıyla bir araya geldiği toplantıda Türkiye'de mobilyacılık sektörünün geleceğin sektörü olacağını söyleyerek, "Dünyada hiçbir ülkede Türkiye gibi dönüşüm ihtiyacında olan yapı stoğu yoktur.

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, mobilya ihracatçılarıyla bir araya geldiği toplantıda Türkiye'de mobilyacılık sektörünün geleceğin sektörü olacağını söyleyerek, "Dünyada hiçbir ülkede Türkiye gibi dönüşüm ihtiyacında olan yapı stoğu yoktur. 20 yıl içinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 milyon konut yenilenecek. Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak" dedi.
Türkiye’ye 2018 yılında 3 milyar 135 milyon dolar döviz kazandıran, 2.3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü için, 6-9 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nın ardından Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması Akşam Yemeği gerçekleştirildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği etkinliğe AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Zeybekci, yıllardır fuarlara katılmış biri olarak fuarlarda yapılan ziyaretlerin önemini bildiğini ifade etti.
'İZMİR'İ FUARLAR KENTİ YAPMAK İSTİYORUM'
Ekonomi Bakanlığı döneminde yurt dışı fuarların yanı sıra yurt içinde düzenlenen fuarlara katılan firmaların masraflarına da yüzde 70'e kadar destek vermeye başladıklarını anlatan Zeybekci, "Bu fuar o destekten faydalanan fuarlardan biri. İzmir'i fuarlar kenti yapmak istiyorum. Kültürpark'taki Türkiye'nin en eski fuarını da yılda 3 kez etkinliklerin yapıldığı bir yer haline getireceğiz" dedi. Bakanlığı döneminde mobilya ihracatçılarının haksız rekabetten şikayet ettiğini dile getiren Zeybekci, Çin'den ve Uzak Doğu'dan gelen ürünlerle mücadele etmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Mobilya üretimini koruma altına aldıklarını söyleyen Zeybekci, "Türkiye'de cari fazla verdiğimiz mobilyacılık sektörünü sonuna kadar destekleyeceğiz. İthalat girdisi olabildiğince düşük sektörlerden biri mobilyadır. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye dünyada ikinci sıradadır. 1980'lerden günümüze kadar yapılan projelerin toplam tutarı 400 milyar dolar civarına geldi. Yurt dışında konut projeleri, hastane ve spor komplekslerinin olması mobilya için ayrıca avantajdır. Müteahhitlik hizmeti alan şirketlerimizin yurt içinden alımlarında Eximbank sayesinde kullandıkları kredilerde sıfır faiz imkanı getirdik. Yüzde yüz navlun desteği kapsamına aldık. Türkiye'de mobilyacılık sektörü geleceğin sektörü olacak. Dünyada hiçbir ülkede Türkiye gibi dönüşüm ihtiyacında olan yapı stoğu yoktur. 20 yıl içinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 milyon konut yenilenecek. Kültür coğrafyası denilen Ortadoğu, Orta Asya'da yenilenme modernleşme ve tüketim anlamında muhteşem bir piyasa var. İzmir mobilyanın da merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 18. madde uygulaması ile hazine arazilerini OSB'ye toplayacağız. Yatırımcılara en uygun fiyatlarla yatırım alanları vereceğiz" diye konuştu. Mobilya fuarının İzmir'in bir kazanımı olduğuna dikkat çeken Zeybekci, önümüzdeki yıllarda geniş katılımla düzenlenmesi için satın alma bedelleri ve stant kiraları anlamında destek vereceklerini söyledi. Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra üretimden gelen, elini taşın altına koymuş ve ihracatı bilen biri olarak sektörün hak ettiği yere gelmesi için elinden gelen desteği vereceğini belirtti.
DESIGN İZMİR VURGUSU
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı ise konuşmasında DESIGN İZMİR Projesi kapsamında İzmir’in mobilyada özgün tasarımlarla öne çıkması ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Üniversite-Sanayi işbirliği ile katma değerli ürün ihracatını artırmak için ortak çalışmalar yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"İzmir mobilya ihracatçıları olarak, özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyaya yaptığımız ihracatta birim fiyat olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bulunuyoruz. Üretim altyapısı olarak oldukça iyi durumdayız. Emek vererek ürettiğimiz el emeği göz nuru mobilyalarımızı daha yüksek fiyattan satmak için, özgün tasarımlara ve el işçiliğine öncelik vererek Design İzmir Mobilyası algısı yaratmalı ve bunu dünyaya duyurmalıyız. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası katılımları ile oluşturulan Mobilya Çalışma Komitesi olarak, Design İzmir Mobilya Urge Projesi kapsamında, projeye katılım sağlayacak firmalarımızın öncelikle üretim, ARGE, tasarım, ihracat ve lojistik süreçleri başta olmak üzere eksik olduğu konular tespit edilerek, zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağız."
İHTİSAS OSB KURULACAK
İzmir’de mobilya sektörünün Karabağlar’a sıkışıp kaldığını ileri süren Yağcı, mobilya sektörünün, içinde showroomların olduğu, mobilya ile ilgili eğitim kurumlarının bulunduğu, yurtiçi ve yurtdışından gelen müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğimiz Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarında önemli yol kat ettiklerini anlattı. Yağcı, mobilya ihtisas OSB çalışmalarının EBSO önderliğinde İzmir Ticaret Odası ve sektörün tüm paydaşlarının desteğiyle en kısa zamanda sonuçlandırılacağını sözlerine ekledi.

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