Zeybekci'den büyüme değerlendirmesi

"Türkiye, nüfusu her yıl 1 milyon, işgücü havuzu her yıl 1,2 milyon kişi artan dinamik bir ekonomi olduğu kadar, genç nüfusu ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi nedeniyle her yıl yüzde 6'nın üzerinde büyümek zorunda olan bir ülkedir. Bu 2018 yılının ilk çeyreğinde görülen yüzde 7,4 lük büyümeyi, ilk çeyrekte Avro bölgesinin yüzde 2,5, AB ekonomisinin yüzde 2,4, OECD ortalamanın yüzde 2,6, ABD’nin yüzde 2,8, Çin’in büyümesinin yüzde 6,8 olduğunu dikkate alarak değerlendirmekte fayda vardır. Türkiye ilk çeyrekte sergilediği performansla, gelişmiş ülkelerden ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmış ve son 10 yılda olduğu gibi Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."

Diğer taraftan ekonomi yazınında faiz, kur ve enflasyon dengeleri nedeniyle, 2018'in ilerleyen çeyreklerine dair büyüme tahminleri için olumsuz tablolar çizilmeye çalışıldığını belirten Zeybekci, "İddialar Merkez Bankası faiz artışlarının büyümeyi zayıflatacağı yönündedir. Bu iddialar, Türkiye ekonomisinin gerçek dinamiklerini görmezden gelen bardağa hep boş tarafından bakmayı gelenek haline getirmiş zihniyetlerin değerlendirmeleridir." ifadesini kullandı.