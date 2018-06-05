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Zeybekci'den "hizmete devam" mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkisi nasıl olursa olsun, hizmet etmeye devam etmek boynumuzun borcudur" -"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 10 Haziran Pazar günü Denizli'de olacak, kentte tarihi bir miting yapacağız"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, bu sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkisi nasıl olursa olsun, hizmet etmeye devam etmek boynumuzun borcudur." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Pazar günü Denizli'de olacağını, buna ilişkin hazırlıkların başladığını, kentte tarihi bir miting yapacaklarını söyledi.

Kınıklı'daki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştireceklerini, Diyanet İşleri Başkanlığının Kadir Gecesi programının da bu camiden yapılacağını anlatan Zeybekci, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran'da kentte tarihi bir zirveyi yakalayacaklarını belirtti.

Zeybekci, bir basın mensubunun seçim sonrası kabinede yer almamak gibi bir düşüncesi olup olmadığını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Biz siyaseti teslim üzerine yaptık. 28 Mart 2004 seçimleri ile başlayan süreçten sonra Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatlarına asla ve asla 'hayır' demedik, hiçbir zaman için de yorum yapmadım. Bu dönemde de gerçekleşen her şey o yöndedir. Yani 24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, bu sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkisi nasıl olursa olsun, hizmet etmeye devam etmek bizim boynumuzun borcudur... Dolayısıyla hani 'kenara çekileyim, biraz istirahat edeyim' gibi değil. Bunlarla ilgili tüm karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindedir."

İsminin, Denizli veya İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıkları için geçtiğine yönelik bir soru üzerine ise Zeybekci, şöyle konuştu:

"Değişim ve dönüşümden yanayız, yenilenmeden yanayız. Bir yerden bir yere varmak ne güzel, bir yerden bir yere göçmek ne güzel. Donmadan, bulanmadan akmak ne güzel. Yani donmak, bulanmamak lazım... Dolayısıyla Denizli Belediyesi ile ilgili veyahut İzmir'le ilgili asla böyle bir düşüncemiz yoktur. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde de bu dönemde 24 Haziran seçimlerinde de İzmir mevzusu gündeme geldiğinde, ben mezarımın Denizli'de olmasını tercih ettiğimi söyledim."

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi kabine miting recep tayyip erdoğan seçim

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