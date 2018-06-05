DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, bu sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkisi nasıl olursa olsun, hizmet etmeye devam etmek boynumuzun borcudur." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Haziran Pazar günü Denizli'de olacağını, buna ilişkin hazırlıkların başladığını, kentte tarihi bir miting yapacaklarını söyledi.

Kınıklı'daki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştireceklerini, Diyanet İşleri Başkanlığının Kadir Gecesi programının da bu camiden yapılacağını anlatan Zeybekci, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran'da kentte tarihi bir zirveyi yakalayacaklarını belirtti.

Zeybekci, bir basın mensubunun seçim sonrası kabinede yer almamak gibi bir düşüncesi olup olmadığını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Biz siyaseti teslim üzerine yaptık. 28 Mart 2004 seçimleri ile başlayan süreçten sonra Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatlarına asla ve asla 'hayır' demedik, hiçbir zaman için de yorum yapmadım. Bu dönemde de gerçekleşen her şey o yöndedir. Yani 24 Haziran'dan sonra bu can bu bedende oldukça, bu sevda durdukça, Denizli'den vatandaşlarımızın bu talebi, bu sevgisi ve ilgisi oldukça ülkeme, milletime pozisyonu, makamı ve mevkisi nasıl olursa olsun, hizmet etmeye devam etmek bizim boynumuzun borcudur... Dolayısıyla hani 'kenara çekileyim, biraz istirahat edeyim' gibi değil. Bunlarla ilgili tüm karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindedir."