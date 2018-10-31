FİNANS

Zeynep Kartal'ın tasarımları "Birleşik Krallık'ın Gurur Ödülleri" töreninde

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın, alanında gurur kaynağı isimlerin ödüllendirildiği, bu yıl 19.’su düzenlenen "Pride of Britian Awards (Birleşik Krallık'ın Gurur Ödülleri)" törenine katılan pek çok ünlü kıyafet seçimlerinde İngiltere’de yaşayan Türk Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal'ı tercih etti.

Zeynep Kartal'ın tasarımları "Birleşik Krallık'ın Gurur Ödülleri" töreninde

Celal Sönmez / Londra, 31 Ekim (DHA) - Birleşik Krallık'ın, alanında gurur kaynağı isimlerin ödüllendirildiği, bu yıl 19.’su düzenlenen "Pride of Britian Awards (Birleşik Krallık'ın Gurur Ödülleri)" törenine katılan pek çok ünlü kıyafet seçimlerinde İngiltere’de yaşayan Türk Moda Tasarımcısı Zeynep Kartal'ı tercih etti.
Geçen günlerde Manchester Fashion Festival’de "En İyi Moda Tasarımcısı" ödülüne de layık görülen Kartal’ın tasarımlarını bu özel gecede ünlü oyuncular Billie Faires, Ferne McCann, Christine Martin ve Kym Marsh giydi.
Billie Faires ödül töreninde fuşyalara bürünene isimler arasında yerini aldı. Faires, Kartal’ın özel olarak tasarladığı kurdele detaylı saten kumaşlı straplez elbisesiyle gecenin şıklarındandı.
İngiltere’nin popüler mankenlerinden biri olan Ferne McCann ise beyaz renkli volanlara sahip dantel elbisesiyle ödül töreninde rüzgar gibi esti.
Christine McGuinness geceye Kartal’ın imzasını taşıyan kırmızı rengindeki straplez krep gece elbisesiyle katıldı. İngiliz oyuncu Kym Marsh geceye tek omuzlu saks mavisi vücudu saran gece kıyafetini tercih ederek göz doldurdu. (Fotoğraflı)

Zeynep Kartal'ın tasarımları Zeynep Kartal'ın tasarımları Zeynep Kartal'ın tasarımları Zeynep Kartal'ın tasarımları

PARTNERKulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)
ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacakATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

3 çocuk teşviki: Tarım arazisi ve faizsiz ev kredisi

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)

ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

ATB Başkanı Çandır: Soğan çürüdü, fiyatı 10 kat artacak

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

Kestane şekeri üreticisi 40 firma, yılda 3 bin ton kestane işliyor

TBB/Aydın: Piyasa uygulamalara pozitif tepkiler veriyor

TBB/Aydın: Piyasa uygulamalara pozitif tepkiler veriyor

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.