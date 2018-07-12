FİNANS

Zeytin üreticilerine akademik eğitim verilecek

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

Balıkesir Üniversitesince düzenlenecek kursla Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticilerinin daha bilinçli üretim yapması sağlanacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tarafından Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticilerine yönelik akademik eğitim kursu açılacak.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden olan, 13 milyonun üzerinde ağaç varlığına sahip Edremit Körfezi'ndeki üreticiler, alacakları akademik eğitimle daha bilinçli üretim yapacak.

Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış döneminde öğrencilere zeytin, zeytinyağı, zeytin sabunu üretimi ve paketlenmesinin öğretildiğini söyledi.

Yaz aylarında da üreticilere eğitim vermeyi planladıklarını belirten Kıvrak, şöyle konuştu:

"Bu kursta sofralık zeytin yapımı, zeytinyağı üretimi, zeytin sabunu ve yetiştiriciliği bir hafta boyunca üreticilerimize anlatılacak. Uygulamalı derslerimiz olacak ama bu derslerin büyük çoğunluğu teorik olacak. Özellikle üreticilerimizin sorunlarına direkt çözüm odaklı derslerimiz olacak. Kış aylarında hasatla ilgili sorunlar, bitki koruma ve zararlılarla mücadeleyle ilgili sorunları iklim değişikliklerini de göz önüne alarak güncellemelerini yapacağız. Hem kendi üretimlerine yardımcı olacak hem de bölgede yeni uygulamaları, yeni teknikleri gördüklerinde bölge insanlarına da faydaları olacak. Böylelikle zeytinciliğimizi hem Edremit özelinde hem de Türkiye genelinde ayağa kaldıracağız."

Kıvrak, kursla üreticilerin daha kaliteli ürünlerle yurt dışı pazarlara açılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Eğitimler gelecek hafta başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit eğitim üretici zeytin

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