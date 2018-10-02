"Zeytin üreticisi yüksek fiyat beklentisi içinde olmamalı"

"Rekolte beyanını vermeyen ortaklarımızın durumu değerlendirildiğinde 75-80 bin tonlarda rekolte beyanı geleceği tahmin edilmektedir. Görülüyor ki ortaklarımız verdikleri, teslim edecekleri miktardan uzak beyanlarıyla kotayı kendileri koymaktadır. Bugüne kadar kooperatifine hiç ürün teslim etmeyen bu yıl yüksek rekolte beyanı veren ortaklarımız yanlış düşünmektedirler. Halbuki geçmiş yıllarda kooperatifine ne kadar ürün teslim ettiyseniz, kota olduğunda o kadar ürün verme hakkınız olacaktır. Verdiğiniz beyan geçersiz kalacaktır."

Asa, bugüne kadar ortakları olan 15 bin 631 üreticinin rekolte beyanını vermediğini ifade etti. Beyanda bulunan 14 bin 81 ortaktan da 43 bin ton rekolte beyanı geldiğini aktaran Asa, şunları kaydetti:

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyası öncesi kooperatif müdürleri, eksper, yardımcıları ve çalışanları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Geçen günlerde Orhangazi Ziraat Odasınca teknik ve uzman ekiplere yaptırılan maliyet hesaplamasına da değinen Asa, "Toprak işleme, gübreleme, ilaç, işçilik, budama, hasat dönemi maliyet ve nakliye olmak üzere 1 kilogram zeytinin 3,9 liraya mal olduğunu görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Asa, kampanya döneminde ürün alım fiyatları belirlenirken yapılan bu maliyet hesaplamasını dikkate alacaklarını bildirdi.

Ortaklarının, "Ben ürünümü teslim edeyim Marmarabirlik ne yaparsa yapsın" düşüncesinden uzak olmaları gerektiğini belirten Asa, kooperatifçilikte karlılığa ortak olunduğu gibi, oluşacak zarara da ortak olunacağını ifade etti.

Son aylarda dövizde yaşanan kur farkı nedeniyle üretim maliyetlerinin artmasından dolayı ortaklarının yüksek fiyat beklentisi içinde olmamaları gerektiğini kaydeden Asa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl üreticimize hem taban fiyat hem de tavan fiyat olarak ortalama yüzde 35 artış yapılmıştı. Yapılan artışla birlikte üreticimiz memnun kalmış, tüccar da piyasadan çekilmişti. Bu sene üretim maliyetlerinin arttığı yönündeki beklentilerle ilgili de aslında hasat edilecek ürünün 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bakım, gübreleme, ilaçlama ve diğer masrafları, geçtiğimiz aylarda döviz kurunun artış gösterdiği döneme kadar gerçekleşmiş, üreticimize sadece hasat maliyeti kalmıştı. Bu nedenle de dövizde yaşanan artış 2019 yılında hasat edilecek olan mahsulün maliyetlerine yansıyacaktır. Ortaklarımızın bu şekilde değerlendirme yapması gerekir."

Önceki ürün alım kampanyasında yaklaşık 26 bin ortağın ürün vereceğini beyan ettiğini aktaran Asa, "5 bin 500 ortağımız 1 kilogram ürün teslim etmemiş ve rekolte beyanının yüzde 50'sini tamamlamamıştır. Ortaklarımız teslim etmeyeceği ürünü beyan etmekle Marmarabirlik'in alım planının düzenli bir şekilde yapılamamasına sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

