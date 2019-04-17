Zeytin ve zeytinyağı ihracat şampiyonlarına ödül

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin (EZZİB) 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatında ilk 10'a giren firmaların ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. 2017- 2018 sezonunun özellikle zeytinyağı ihracatı için çok verimli geçtiğinin vurgulandığı törende 2018- 2019 sezonunun 6 aylık döneminde sofralık zeytin ihracatının yüzde 46 oranında arttığı ifade edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen EZZİB genel kurul toplantısında konuşan EZZİB Başkanı Davut Er, 2018 yılını ihracat rekoru ile tamamladıklarını söyleyerek, Türkiye genelinde 168 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını ifade etti. Bu ihracat hacminde tarım ürünlerinin payının da yüzde 14 ile 23 milyar dolar seviyesine ulaştığını anlatan Er, "Bu rakamın 5 milyar doları yani yüzde 22'si ise Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bu rakamları bölgemiz için son derece sevindirici ve gurur verici olarak görüyorum" dedi. 1 Ekim 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 sofralık zeytin sezonunun eylül sonu itibarıyla tamamlandığını ifade eden Er, 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla sofralık zeytin ihracatının, bir önceki sezonun tamamına kıyasla miktar olarak yüzde 16 artarak 58 bin tondan 68 bin tona, değerde ise yüzde 15 artarak 110 milyon dolardan 127 milyon dolara yükseldiğini anlattı. 2017-2018 sezonunun özellikle zeytinyağı ihracatı için çok verimli geçtiğini dile getiren Davut Er şöyle konuştu:

"Bir önceki sezona oranla miktar bazında yüzde 49 artarak 44 bin tondan 66 bin tona, tutarda ise yüzde 46 artarak 174 milyon dolardan 255 milyon dolara ulaştığını görmekteyiz. Prina yağı ile birlikte toplam sektör ihracatımız 400 milyon doları geçmiştir. Özellikle ambalajlı zeytinyağı ihracatımız ise bu sezon yüzde 83'lük artışla 11 bin 795 tondan 21 bin 725 tona yükseldi. Toplamda 92 milyon dolar tutarında zeytinyağını ambalajlı olarak ihraç ettik. Özellikle katma değeri yüksek bir ürün olarak ambalajlı zeytinyağı ihracatımızın yükselişini sektörümüz için son derece önemli bir gelişme olarak görüyorum. Dünya standartlarına göre kaliteli bir zeytinyağı üretimimiz var ve bu yağların ambalajlı olarak ihracatındaki artışı görmek bizi sevindiriyor ve ihracat hedeflerimize ulaşma konusunda umutlandırıyor. 2018- 2019 sezonunda ise 6 aylık dönemde sofralık zeytin ihracatımız miktarda yüzde 46 oranında artış ile 52 bin tona ulaştı."

İHRACATTA HEDEF 200 MİLYAR DOLAR

İhracatın artması, ihracatçıların ve üreticilerin daha fazla kazanmaları için yoğun çaba harcadıklarını belirten EZZİB Başkanı Davut Er, sorun ve talepleri Türkiye İhracatçılar Meclisi ve bakanlıklar nezdinde dile getirme imkanı bulduklarını söyleyerek, "2019 yılı ihracatımızı 200 milyar dolara yükseltme hedefi doğrultusunda yeni projelere ihtiyaç var. Özellikle yenilikçi üretim süreçlerine ve katma değerli üretime katkı sağlayacak projelerinizi beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Genel kurulun ardından birlik üyeleri arasında 2018 yılında zeytin ve zeytinyağı kategorilerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firmaya ödül verildi.

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