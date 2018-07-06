FİNANS

"Zeytinciliği antik çağlardaki parlak günlerine getireceğiz"

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

ATB Başkanı Ali Çandır: - "Bölgemize ait tavşan yüreği zeytiniyle zeytinciliği tekrar antik Pamfilya dönemindeki parlak günlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz" - "Bu yıl hasat döneminde Antalya'da bir zeytin festivali düzenlemeyi de planlıyoruz. Tüketicilerin zeytin konusunda aydınlatılacağı, tadım günlerinin olacağı, üreticilerin kendi ürünlerini teşhir edeceği bir festival düşünüyoruz" - TÜİK verilere göre, 2017 sonu itibarıyla Türkiye'de 148 milyon 263 bini meyve veren ve 26 milyon 331 bini de meyve vermeyen olmak üzere Türkiye'de toplam 174 milyon 594 bin zeytin ağacı bulunuyor

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bölgelerine ait tavşan yüreği zeytiniyle zeytinciliği tekrar antik Pamfilya dönemindeki parlak günlerine getirmek için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

ATB'nin 2009'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı 2 milyon 630 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinpark, kent merkezinde hem bir nefes oluyor hem de yaklaşık 20 bininin üzerindeki zeytin ağacı varlığıyla ekonomik değer oluşturuyor.

Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinpark ile zeytincilik konusunda örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Zeytinpark'taki ağaçların yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak bakımını ve gençleştirme çalışmalarını yaptıklarını belirten Çandır, bununla birlikte ağaçların zeytin verimi ve kalitesinin her geçen yıl arttığını vurguladı.

Çandır, aynı zamanda Antalya'nın oksijen kaynaklarından olan Zeytinpark'ta 20 binin üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan geçen yıl 130 ton civarında ürün alındığını aktararak, "Bu yıl ürünün 200 ton olmasını hedefliyoruz. Özellikle haziran ayının iyi geçmesi, önümüzdeki dönemin rekoltesinin yüksek olacağını şimdiden bize gösteriyor." dedi.

- 1200 yıllık zeytin yeniden hayat buldu

Ege'de bir otoyol inşaatından kurtarılan 800 ve 1200 yıllık iki zeytin ağacının da Zeytinpark'ta yeniden hayata tutunduğunu anlatan Çandır, "Ağaçlara gözümüz gibi baktık. Burada yeniden tutundular ve zeytin vermeye başladılar." diye konuştu.

Çandır, söz konusu ağaçları anıt ağaç olarak tescillemek için de gerekli başvuruyu yapacaklarını bildirdi.

Antalya'da zeytinciliğin Ege Bölgesi'nden bile eski olduğunu savunan ve antik Pamfilya dönemine kadar uzandığını anlatan Çandır, buna rağmen bölgede zeytincilik faaliyetlerinin unutulduğunu söyledi.

Çandır, son yıllarda zeytine yönelik Antalya'da tekrar bir sempati oluştuğunu belirterek, "Üreticilerimiz gerek kapama bahçeler yaparak, gerek doğal ortamından toplayarak tekrar zeytine yöneldiler. Bizim en büyük eksikliğimiz şu anda diğer illerin biraz gölgesinde kalıyoruz. Biz tavşan yüreği zeytiniyle, Antalya markasıyla zeytinciliği tekrar eski parlak günlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Coğrafi işaret tescili alan tavşan yüreği zeytin yağının özel aromasıyla ilgi gördüğünü vurgulayan Çandır, tavşan yüreği zeytin yağlarının ABD'de, İtalya'da, son olarak da İsrail'de ödül aldığını bildirdi.

Antalya'daki zeytin işletmeleri ve zeytinyağı fabrikalarıyla tanıtıma yönelik ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Çandır, şöyle konuştu:

"Bu yıl hasat döneminde Antalya'da bir zeytin festivali düzenlemeyi de planlıyoruz. Tüketicilerin zeytin konusunda aydınlatılacağı, tadım günlerinin olacağı, üreticilerin kendi ürünlerini teşhir edeceği bir festival düşünüyoruz. Zeytin hasat döneminde tadım eğitimleri vermeyi düşünüyoruz. Antalya'da kaybolan bu tadı yeniden öne çıkarmak istiyoruz. Biliyorsunuz 'Zeytinyağlı yiyemem, basma fistan giyemem' gibi türkülerle bizi kendi ürünlerimizden ulaştırdılar. Zeytinyağının sağlığa faydasına dikkati çekip ürünlerin tüketimini artırmaya çalışacağız."

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, 2017 sonu itibarıyla Türkiye'de 148 milyon 263 bini meyve veren ve 26 milyon 331 bini de meyve vermeyen olmak üzere Türkiye'de toplam 174 milyon 594 bin zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaçlardan 2017'de 460 bin tonu sofralık, 1 milyon 640 bin tonu da yağlık olmak üzere toplam 2,1 milyon ton ürün elde edildi.

Türkiye'de 8 milyon 369 bin dekarlık zeytin alanının da yaklaşık 166 bin dekarı Antalya'da bulunuyor. Antalya'daki zeytin ağacı varlığı da yaklaşık 4,5 milyon. Kentte yılda yaklaşık 70 bin ton ürün elde ediliyor.

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antalya ATB Başkanı Ali Çandır zeytin Zeytinpark

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