"Zeytinciliği antik çağlardaki parlak günlerine getireceğiz"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bölgelerine ait tavşan yüreği zeytiniyle zeytinciliği tekrar antik Pamfilya dönemindeki parlak günlerine getirmek için çaba sarf ettiklerini bildirdi. ATB'nin 2009'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı 2 milyon 630 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinpark, kent merkezinde hem bir nefes oluyor hem de yaklaşık 20 bininin üzerindeki zeytin ağacı varlığıyla ekonomik değer oluşturuyor. Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinpark ile zeytincilik konusunda örnek olmaya çalıştıklarını söyledi. Zeytinpark'taki ağaçların yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak bakımını ve gençleştirme çalışmalarını yaptıklarını belirten Çandır, bununla birlikte ağaçların zeytin verimi ve kalitesinin her geçen yıl arttığını vurguladı. Çandır, aynı zamanda Antalya'nın oksijen kaynaklarından olan Zeytinpark'ta 20 binin üzerinde zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan geçen yıl 130 ton civarında ürün alındığını aktararak, "Bu yıl ürünün 200 ton olmasını hedefliyoruz. Özellikle haziran ayının iyi geçmesi, önümüzdeki dönemin rekoltesinin yüksek olacağını şimdiden bize gösteriyor." dedi.

- 1200 yıllık zeytin yeniden hayat buldu Ege'de bir otoyol inşaatından kurtarılan 800 ve 1200 yıllık iki zeytin ağacının da Zeytinpark'ta yeniden hayata tutunduğunu anlatan Çandır, "Ağaçlara gözümüz gibi baktık. Burada yeniden tutundular ve zeytin vermeye başladılar." diye konuştu. Çandır, söz konusu ağaçları anıt ağaç olarak tescillemek için de gerekli başvuruyu yapacaklarını bildirdi. Antalya'da zeytinciliğin Ege Bölgesi'nden bile eski olduğunu savunan ve antik Pamfilya dönemine kadar uzandığını anlatan Çandır, buna rağmen bölgede zeytincilik faaliyetlerinin unutulduğunu söyledi. Çandır, son yıllarda zeytine yönelik Antalya'da tekrar bir sempati oluştuğunu belirterek, "Üreticilerimiz gerek kapama bahçeler yaparak, gerek doğal ortamından toplayarak tekrar zeytine yöneldiler. Bizim en büyük eksikliğimiz şu anda diğer illerin biraz gölgesinde kalıyoruz. Biz tavşan yüreği zeytiniyle, Antalya markasıyla zeytinciliği tekrar eski parlak günlerine getirmek için çaba sarf ediyoruz." dedi. Coğrafi işaret tescili alan tavşan yüreği zeytin yağının özel aromasıyla ilgi gördüğünü vurgulayan Çandır, tavşan yüreği zeytin yağlarının ABD'de, İtalya'da, son olarak da İsrail'de ödül aldığını bildirdi.