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"Zeytinde ağaç varlığı 15 yılda yüzde 65 arttı"

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

Dünya Zeytin Günü dolayısıyla İzmir'de zeytin festivali düzenlendi - İTB Yönetim Kurulu Kestelli: - "Zeytincilik alanında izlenen politikalar sayesinde ağaç varlığımız son 15 yılda yüzde 65 oranında arttı. 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve 1,5 milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biriyiz"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytincilikte izlenen politikalar sayesinde ağaç varlığının son 15 yılda yüzde 65 arttığını söyledi.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin dünyada zeytin ve zeytinyağının önemine vurgu yapmak amacıyla ilan ettiği "Dünya Zeytin Günü" etkinlikleri kapsamında İTB'de 1. Zeytin Festivali düzenlendi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, festivalin açılışında, geçmiş dönem milletvekilliği yaptığı Mardin'de, terör örgütü tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün en büyük isteğinin orada bir zeytin festivali yapmak olduğunu hatırlatarak geçtiğimiz günler de bu festivalin yapıldığını, böylece onun isteğinin yerine geldiğini ifade etti.

İzmir'in tarım, turizm ve ticaret şehri niteliği taşıdığını dikkati çeken Çankırı, Ege'nin 63 milyon ağaç varlığı ile en büyük zeytincilik potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Çankırı, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili kadın kooperatifi kurulabileceğini, böylece kadınlara istihdam sağlanabileceğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da zeytin ve zeytinyağının Türkiye'ye ve Ege'ye önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Afrin'den zeytinyağı getirileceğinin açıklandığını aktaran Sındır, bunu, önemli bir problemin habercisi olarak gördüğünü kaydetti.

-"Zeytinin yüzde 16'sı, zeytinyağının yüzde 8'ini karşılıyoruz"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise zeytin ağacının çürüyüp ölse bile dibinden sürgün vererek yeniden dirildiğini, bu nedenle ölümsüz olduğunu vurguladı.

Meyvesiyle sağlığın sembolü olan zeytinin binlerce yıllık öykülerde, masallarda adının geçtiğini ifade eden Kestelli, Anadolu'nun tarih boyunca zeytin ağacının ve zeytin kültürünün beşiği olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin zeytin ve zeytincilik alanında çok şanslı, hala bazı eksikler bulunmasına rağmen gayet iyi noktada bulunduğunu aktaran Kestelli, şöyle devam etti:

"Zeytincilik alanında izlenen politikalar sayesinde ağaç varlığımız son 15 yılda yüzde 65 oranında arttı. 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve 1,5 milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biriyiz. Türkiye olarak 2018 yılı rekolte tahminlerine göre dünya sofralık zeytin üretiminin yüzde 16'sını, zeytinyağı üretiminin yüzde 8'ini karşılıyoruz."

Konuşmaların ardında zeytin ve zeytinyağıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Festival kapsamında düzenlenen "en büyük zeytin danesi" yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Yarışmada 21,54 gramlık palamut zeytiniyle Yavuz Bey Çiftliği, 15,83 gramlık domat zeytinle Bayram Yataz, 8,04 gramlık Gemlik zeytiniyle Oğuz Çoban ve 7,49 gramlık memecik zeytiniyle Levent Korukoğlu birinci oldu.

İlk zeytin kırımının ardından da zeytin ve zeytinyağı sezonu açıldı.

Festivalde yarın çocuklar zeytin hasadı yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç zeytin zeytinyağı

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