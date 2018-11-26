"Zeytinde ağaç varlığı 15 yılda yüzde 65 arttı"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytincilikte izlenen politikalar sayesinde ağaç varlığının son 15 yılda yüzde 65 arttığını söyledi.

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin dünyada zeytin ve zeytinyağının önemine vurgu yapmak amacıyla ilan ettiği "Dünya Zeytin Günü" etkinlikleri kapsamında İTB'de 1. Zeytin Festivali düzenlendi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, festivalin açılışında, geçmiş dönem milletvekilliği yaptığı Mardin'de, terör örgütü tarafından şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün en büyük isteğinin orada bir zeytin festivali yapmak olduğunu hatırlatarak geçtiğimiz günler de bu festivalin yapıldığını, böylece onun isteğinin yerine geldiğini ifade etti.

İzmir'in tarım, turizm ve ticaret şehri niteliği taşıdığını dikkati çeken Çankırı, Ege'nin 63 milyon ağaç varlığı ile en büyük zeytincilik potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Çankırı, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili kadın kooperatifi kurulabileceğini, böylece kadınlara istihdam sağlanabileceğini belirtti.