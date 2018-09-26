"Zeytinde daha hızlı büyümemiz lazım"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Zeytin üretimi 600 binden 846 bin hektara gelmiş, bana soracak olursanız yeterli değil. Ben 20 senenin üzerinde bu işin içindeyim, daha hızlı büyümemiz lazım." dedi.

Pakdemirli, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen 2018-2019 Zeytin Rekolte Tahmini Toplantısı'nda, "Zeytine sorsalardı 'kimi bakan olarak istersin' diye, herhalde beni seçerdi, bu işi her boyutuyla yaptım." ifadelerini kullandı.

Sofralık zeytinde Türkiye'nin İspanya'dan sonra dünyada ikinci, zeytinyağında ise dördüncü sırada olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Zeytin üretimi 600 binden 846 bin hektara gelmiş, bana soracak olursanız yeterli değil. Ben 20 senenin üzerinde bu işin içindeyim, daha hızlı büyümemiz lazım." diye konuştu.

Zeytin ve zeytinyağı okur yazarlığını geliştirmek istediklerine dikkati çeken Pakdemirli, bunun yanında da tüketimi yükseltme hedeflerini vurguladı.

- "İhracata kafa yormamız gerekiyor"

Zeytinde ihracatın artmasını gerektiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu: