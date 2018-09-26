FİNANS

Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Bursa'nın Mudanya ve İznik ilçeleri başta olmak üzere, Marmarabirlik'e bağlı kooperatif faaliyet bölgelerinde son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini söyledi.  Marmarabirlik 2018- 2019 ürün alım kampanyası öncesinde Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatif başkan ve yöneticileriyle bir araya gelindi.

Zeytinde son 10 yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor

BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Bursa'nın Mudanya ve İznik ilçeleri başta olmak üzere, Marmarabirlik'e bağlı kooperatif faaliyet bölgelerinde son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini söyledi.
Marmarabirlik 2018- 2019 ürün alım kampanyası öncesinde Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası kooperatif başkan ve yöneticileriyle bir araya gelindi. Düzenlenen toplantıda, kampanya öncesi hedef ve stratejiler değerlendirildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin etmekteyiz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne olan talebin az olacağını düşünmekteyiz" dedi.
'HEDEFİMİZ ZARAR ETTİRMEDEN KAMPANYAYI TAMAMLAMAK'
Rekolte beyan alımlarının 2'nci haftasına girildiğini kaydeden Asa, "Bugüne kadar 7 bin 750 ortağımızdan 23 bin 500 ton rekolte beyanı gelmiştir. Rekolte beyanı vermeyen ortak sayısı da 22 bin 500 kişidir. Bugüne kadar alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde 70- 75 bin tonlara ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Ortaklarımızdan rekolte beyanlarını gerçeğe yakın vermeleri yönünde daha önce çağrıda bulunmuştuk. Buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Eğer 8 kooperatif bölgesinden 55 ile 60 bin tonlar arasında rekolte beyanı gelirse kota uygulaması yapılmayacaktır" diye konuştu. Bu rakamların üzerinde rekolte beyanının gelmesi durumunda, fiziki koşulların yetersiz kalabileceğinden ve alım planından uzaklaşılacağından kota uygulamasının kaçınılmaz olacağını belirten Asa, "Hedefimiz, ortaklarımızı mağdur etmeden, Marmarabirlik'i de zarar ettirmeden kampanyamızı tamamlamaktır" dedi
'MARMARABİRLİK HER ZAMAN ÜRETİCİSİNİN YANINDA OLDU'
Hasat öncesi yurt dışından zeytin ithalatı yapılacağı yönünde karalama kampanyası yapıldığını kaydeden Başkan Asa, "Ülkemizde çiğ zeytin ithalatı bugüne kadar hiç yapılmamıştır. Bir örneği de yoktur. Aynı zamanda zeytinyağı ithal edebilmek içinde yüzde 33'ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu konuyu da ortaklarımızın bilgisine sunmak isteriz. Marmarabirlik bugüne kadar her zaman üreticisinin yanında olmuştur. Bu tür söylentiler hem birliğimizin hem de ortaklarımızın dikkatini dağıtmak, üreticimizin paniğe düşmesini sağlamak ve elindeki ürünü yok pahasına satmasını isteyen fırsatçılar tarafından yapılmaktadır. Bu arada, Gemlik tipi zeytinin sadece ülkemizde yetişmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Gemlik tipi zeytin üretimi yapılmadığından ithal edilmesi de söz konusu değildir" diye konuştu.

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