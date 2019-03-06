FİNANS

Zeytini, köylüye örnek, mevsimlik işçiye umut oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan çiftçi, devletten aldığı destekle 250 dönüm arazide diktiği zeytin ağaçlarından yılda 100 ton ürün elde ediyor - Sulama kanalı kuran, zeytinin yanı sıra meyve de yetiştiren Serdar Soysal, çiftçilere örnek oldu, daha önce mevsimlik işçi olarak çeşitli bölgelere giden vatandaşlara da kendi memleketlerinde iş imkanı sağladı - Soysal: - "Batıya pamuk, fındık toplamaya giden mevsimlik işçiler artık evlerinin önünde çalışabiliyor. Bizim gibi çiftçilerin çoğalması gerekiyor ki ekonomiye, istihdama ciddi şekilde katkı sunulabilsin"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan Serdar Soysal, devlet desteğiyle 250 dönüm arazide yetiştirdiği zeytin ve meyvelerle hem çiftçilere örnek oldu hem de daha önce mevsimlik işçi olarak çeşitli illere giden bölge halkına bulundukları yerde iş imkanı sağladı.

Özgen köyündeki 600 dönüm arazisinin 250 dönümünde devletten aldığı destekle sera kurdu, zeytin ve kayısı üretimine başladı.

Arazisinden 5 kilometre uzaklıktaki suyu, 300 metrelik sondajla kendi topraklarına ulaştırmak için sulama sistemi kuran Soysal'ın bu çabası sonuç verdi ve Soysal 8 bin 500 zeytin ağacından her yıl yaklaşık 100 ton ürün almaya başladı.

Farklı meyveler de yetiştiren Soysal bir taraftan çiftçiye örnek olurken bir taraftan da mevsimlik işçi olarak ülkenin farklı bölgelerine giden 30 kişiye bulundukları yerde istihdam imkanı sundu.

- "Bizim gibi çiftçilerin çoğalması gerekiyor"

Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı tarımsal destekler sayesinde çeşitli ürünler yetiştirdiğini, çiftçilere sağlanan bu imkanın bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

600 dönüm ekili arazisi bulunduğunu, bunun 250 dönümünde zeytin, 80 dönümünde fıstık üretimi yaptığını anlatan Soysal, 13 dönüm üzerinde kapalı serası, 10 dönüm arazide de kayısı ve nar bahçelerinin olduğunu dile getirdi.

Zeytin üretiminde öncü olmak için yaptığı çalışmaların sonuçlarını aldığını belirten Soysal, 8 bin 500 ağaçtan elde ettiği zeytini işlenmek üzere Gaziantep'in Nizip ilçesindeki fabrikalara gönderdiğini ifade etti.

Soysal, "Şu anda yaklaşık 30 kişi çalışıyoruz. Sadece bahçenin sulama sisteminde yaklaşık 6, ağaçların budanması için de 6 kişi çalışıyor. Teknolojik imkanları kullanarak işi hafifletmek istiyoruz. Kış aylarında şartlar biraz daha zor oluyor. Zeytin toplama dönemi aralık ayında başlıyor. 13 dönüm seramız var. İşçiler zeytin hasadının ardından seraya geçip çalışıyor. Ayrıca fıstık üretimimiz de var." dedi.

Kurduğu zeytin ve meyve bahçeleriyle çiftçilere öncü olduğunu söyleyen Soysal, şunları kaydetti:

"Silopi'nin nüfusu 150 bine yaklaşıyor. Bölgemiz mevsimsel olarak Antalya'dan sonra en çok güneş alan yerlerden biri. Biz burada bu üretimi başardık. Başta 250 dönüm araziyi ekerken negatif mesajlar kulağımıza geldi ama her şeye rağmen ağaçlarımızı büyüterek başardık. Şu anda verimini alıyoruz. Buradaki mevsimlik işçilere de umut olduk. Batıya pamuk, fındık toplamaya giden mevsimlik işçiler artık evinin önünde çalışabiliyor. Her yıl 30'dan fazla kişi bahçemizde çalışıyor. Hemen hemen her mevsimde insan gücüne ihtiyaç oluyor. Bu sadece benimle de bitmiyor. Bizim gibi çiftçilerin çoğalması gerekiyor ki ekonomiye, istihdama ciddi şekilde katkı sunulabilsin."

Terör nedeniyle son yıllarda bölgenin çok büyük sıkıntılar yaşadığını anımsatan Soysal, sağlanan huzurla insanların artık üretime ve istihdama yöneldiğini belirtti.

- "Köyümüze yakın yerde çalışıyor olmak büyük avantaj"

Soysal'ın iş imkanı sağladığı işçilerden Sabriye Tuğluk (35), daha önce mevsimlik işçi olarak Çukurova ve Karadeniz bölgelerine gittiklerini, şimdi ise evlerinin yakınında çalışma imkanı bulduklarını söyledi. Tuğluk, "Böyle işletmelerin çoğalmasını, bizim gibi işçilerin batıya gitmeden kendi memleketlerinde çalışmalarını istiyoruz." dedi.

Meryem Sakın (18), aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, "Her ağaçtan 10 kilogram zeytin topluyoruz. Bunun için de gayet mutluyum. Köyümüze yakın yerde çalışıyor olmam büyük avantaj." diye konuştu.

- "Çiftçiler için hibe desteklerimiz sürüyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç da kentte tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ederek, bölgede huzurun tesis edilmesi sayesinde iki yıldır vatandaşların bu alanlara yöneldiğini dile getirdi.

Meraların hayvancılığa açıldığını, kapalı mera kalmadığını anlatan Kılıç, "Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde Bakanlığımız üretim yapmak isteyen girişimcilerimize, çiftçilerimize büyük destekler veriyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, Soysal'ın kayısı, zeytin ve seracılıkta bölgede önder çiftçilerden olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizin iklimi zeytin, fıstık, kayısı, ceviz, badem ve pamuk için son derece uygun. Toprak yapımız biraz engebeli ve taşlık. Bu da meyve bahçeleri için çok iyi değerlendirilebilir. Zeytincilik anlamında bölgemiz önümüzdeki dönemde büyük bir değer olacaktır. Yatırım yapmak isteyen çiftçiler için hibe desteklerimiz sürüyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
destek hayvancılık huzur Silopi şırnak tarım zeytin

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