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Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da adı uyuşturucuyla anılan, 'Zeytinköy' diye bilinen Yeşildere Mahallesi'nde kadınların el emeği çelenkleri, Avrupa ve Uzakdoğu'ya ihraç ediliyor.

Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

Hasan DEMİRBAŞ- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da adı uyuşturucuyla anılan, 'Zeytinköy' diye bilinen Yeşildere Mahallesi'nde kadınların el emeği çelenkleri, Avrupa ve Uzakdoğu'ya ihraç ediliyor.
Antalya'nın merkezinde yer alan ve yıllardır adı uyuşturucuyla anılan Yeşildere (Zeytinköy) Mahallesi'nin kadınları, farklı anılmak ve ekonomilerine katkı sağlamak için kolları sıvadı. Zeytinköy'ün emektar kadınlarının orman atıkları ve süs bitkilerini kullanarak yaptığı çelenkler, Avrupa'nın yanı sıra, Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Aracı firmalar, çelenk yapımında kullanılan malzemeleri kamyonetlerle mahalledeki evlerin önüne bırakıyor. Sabahın ilk saatlerinde işe koyulan kadınlar, bu malzemelerle gece yarısına kadar evlerinin önünde çelenk hazırlıyor. Ağustos ayı sonunda başlayan çelenk yapımı, aralık ayının 10'una kadar devam ediyor. Her kadın, ortalama günde 40 ile 50 arasında çelenk bağlarken, günlük 100 lira kazanç sağlıyor.
'AZ OLSUN, AĞIZ TADI OLSUN'
Kadınlardan Selma Genbeş (60), ezanla başladıkları işlerinin gece yarısına kadar devam ettiğini söyledi. Geçen sene çelenk başına 1,5 lira alırken, bu sene 2,25 lira kazandıklarını anlatan Genbeş, “Keyifle çalışıyoruz. Yaptıklarımız Avrupa'ya gidiyor. Çelenkler tabutlara konuluyor, kapılara asılıyor. Alınteri ile kazanıyoruz, az olsun, ağız tadı olsun. Çelenk sezonunun başlamasını dört gözle bekliyoruz" dedi.
'MAHALLEMİZ GÜZELLİKLE ANILSIN'
Menekşe Genbeş (42) de mahallede hemen hemen her kadının evinin önünde çelenk yaptığını söyledi. Çelenkle aile ekonomisine katkı sunduklarını anlatan Genbeş, “Mahallemiz dışarıdan gelen insanlar yüzünden çok kötü anılıyor. Buranın yerlisiyiz, ama mahallemize dışarıdan taksi ile gelemiyoruz, çünkü taksici mahalleye girmek istemiyor. Her yerde horlanıyoruz, ama biz aslında alınterimizle para kazanıyoruz. Helal para kazanıyoruz. Mahallemiz güzellikle anılsın" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMIZI KÖTÜ İŞLERDEN UZAK TUTUYORUZ'
İnci Genbeş (49) de aile ekonomisine küçük ama önemli bir katkı yaptıklarını söyledi. 4-5 ay boyunca çelenk yaptıklarını anlatan İnci Genbeş, işe gidemeyen herkesin bu işle uğraştığını söyledi. Genbeş, “Ele muhtaç olmuyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı, kendimiz karşılıyoruz. Biz kötü insanları avlumuzdan bile geçirmeyiz. Emeğimizle para kazanıyoruz. Çocuklarımızı kötü işlerden uzak tutuyoruz" dedi.

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Zeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacakZeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacakZeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacakZeytinköy uyuşturucuyla değil, emektar kadınlarıyla anılacak

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