Zeytinyağı ihracatçılarının gözü Birleşik Krallık'ta

İZMİR (AA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, "Anlaşmasız Brexit senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, yıllık 65 bin ton karşılığı 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden Birleşik Krallık’a zeytinyağı ihracatımızda gümrük vergisinin sıfırlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

EZZİB'den yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, Brexit sonrası İngiltere pazarından pay alabilmek için Londra'daki "Specialty&Fine Food Fair 2019"a katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EZZİB Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, fuarda Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtıldığını ifade etti.

Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi ülkelere zeytinyağı ihracatında kilogram başına 1,2 avro gümrük vergisi uygulandığına dikkati çeken Er, şunları kaydetti:

"Türkiye'den İngiltere'ye zeytinyağı ihracatı yüksek gümrük vergisi nedeniyle 2017-2018 sezonunda 22 ton karşılığı 150 bin dolar seviyesinde kaldı. Anlaşmasız Brexit senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, yıllık 65 bin ton karşılığı 285 milyon dolarlık zeytinyağı ithal eden Birleşik Krallık'a zeytinyağı ihracatımızda gümrük vergisinin sıfırlanmasını bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Birleşik Krallık zeytinyağı ihracatımız için çok önemli bir pazar haline gelecek."

