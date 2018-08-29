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Zeytinyağında ambalajlı ihracat ikiye katlandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er: - "Ambalajlı zeytinyağı ihracatımız miktar olarak 9 bin 542 tondan 18 bin 126 tona çıktı"

İZMİR (AA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ambalajlı zeytinyağı ihracatının 9 bin 542 tondan 18 bin 126 tona yükseldiğini bildirdi.

Er, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin 2 litre olduğunu bunu 5 litreye çıkarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı hakkında bilgi veren Er, 27 Ağustos'a kadar olan süreçte 56 bin 200 ton zeytinyağı karşılığında 225 milyon dolar gelir elde edildiğini anlattı.

Sofralık zeytin ihracatının ise yaklaşık 116 milyon dolar olduğunu dile getiren Er, "Böylece, sezon sonları itibarıyla sadece bu iki ana ürün grubumuzdaki ihracatımızın 400 milyon doları aşacağını, son 4 sezondaki en yüksek ihracat rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ülkelere göre zeytinyağı ihracatında ABD'nin ilk sırada yer aldığını kaydeden Er, bu ülkenin toplam zeytinyağı ihracatındaki payının yüzde 38 olduğunu, ardından İspanya ve Suudi Arabistan'ın geldiğini ifade etti.

Zeytinyağı ihracatında tek bir pazara bağlı kalmamak gerektiğine işaret eden Er, bu kapsamda dünyanın dört bir noktasında Türk zeytinyağını tanıtmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin dökmenin yanında ambalajlı zeytinyağı ihracatında da ciddi bir artış yaşadığına işaret eden Er, şöyle konuştu:

"Ambalajlı zeytinyağı ihracatımız miktar olarak 9 bin 542 tondan 18 bin 126 tona çıktı, böylelikle toplam ihracat içindeki payı da yüzde 25'ten yüzde 32'ye yükseldi. Döviz kurlarındaki değişimlerin pozitif katkısıyla ambalajlı ihracatın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı olarak öncelikli hedefimiz, Türkiye'de 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde üretilen zeytin ve zeytinyağımızın ambalajlı olarak ihracatının daha da artırılmasıdır. Önümüzdeki sezondan itibaren, ambalajlı zeytinyağı ihracatımızı 25 hatta 30 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz."

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