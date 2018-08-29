Zeytinyağında ambalajlı ihracat ikiye katlandı

İZMİR (AA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ambalajlı zeytinyağı ihracatının 9 bin 542 tondan 18 bin 126 tona yükseldiğini bildirdi.

Er, sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin 2 litre olduğunu bunu 5 litreye çıkarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı hakkında bilgi veren Er, 27 Ağustos'a kadar olan süreçte 56 bin 200 ton zeytinyağı karşılığında 225 milyon dolar gelir elde edildiğini anlattı.

Sofralık zeytin ihracatının ise yaklaşık 116 milyon dolar olduğunu dile getiren Er, "Böylece, sezon sonları itibarıyla sadece bu iki ana ürün grubumuzdaki ihracatımızın 400 milyon doları aşacağını, son 4 sezondaki en yüksek ihracat rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Ülkelere göre zeytinyağı ihracatında ABD'nin ilk sırada yer aldığını kaydeden Er, bu ülkenin toplam zeytinyağı ihracatındaki payının yüzde 38 olduğunu, ardından İspanya ve Suudi Arabistan'ın geldiğini ifade etti.