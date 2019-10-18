FİNANS

Zeytinyağında "merdiven altı üretim" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin yapıldığı Edremit Körfezi'ndeki ticaret ve ziraat odasının yöneticileri, tüketicileri "merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretilerek internetten satışa sunulan yağlar konusunda uyardı - Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - "85-90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil. Buna diğer bitkisel yağlar konuluyor hatta zeytinyağı diye satılan yağların içine karıştırılan yağların gıda dışı kullanım için ayrılan yağlar olabildiğini de gördük" - Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker: - "Tüketicilerimize, üreticilerimizin emeklerini çalan bu insanları tespit ettiklerinde veya bu tür yağları gördüklerinde Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet etmelerini, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmalarını, kesinlikle ve kesinlikle bu yağları almamalarını tavsiye ediyorum"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yaklaşık 5'te 1'inin yapıldığı Edremit Körfezi'ndeki ticaret ve ziraat odasının yöneticileri, tüketicilere "merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretilerek özellikte internetten satışa sunulan yağları almamaları yönünde uyarıda bulundu.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, körfez bölgesinde zeytin hasadının devam ettiğini söyledi.

Zeytincinin en önemli sorunlarından birinin "tağşiş" olduğunu belirten Semerci, "Bugün kontrolsüz internet sitelerinde görüyoruz ki 80-85 liradan 5 litrelik teneke zeytinyağı adı altında ürün satılıyor." dedi.

Semerci, zeytinyağının üreticiden çıkış fiyatının litre başına 18-20 lira olduğunu ifade etti.

Uygun koşullarda üretilen 5 litrelik yağın teneke fiyatının KDV dahil 110 liradan az olamayacağını dile getiren Semerci, "120-130 liranın altında 5 litrelik bir zeytinyağı satmak istediler mi kesinlikle ve kesinlikle bütün tüketicilerimizi uyarıyorum, almasınlar. Yani 85-90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil. Buna diğer bitkisel yağlar konuluyor hatta zeytinyağı diye satılan yağların içine karıştırılan yağların gıda dışı kullanım için ayrılan yağlar olabildiğini de gördük." diye konuştu.

- "Yüzde 90'ı kanoladır, ayçiçeğidir veya pirina yağıdır"

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de bölgede son aylarda özellikle internet üzerinden yapılan paylaşımlarla vatandaşa ucuz zeytinyağı satılmaya çalışıldığını söyledi.

Üretim yeri belli olmayan, markası varmış gibi gösterilen 5 ve 18 litrelik tenekelerdeki yağların, toptan fiyatın çok altında piyasaya sürülmeye çalışıldığını anlatan Diker, şöyle devam etti:

"Şu anda 1 litre zeytinyağının toptan fiyatı 19-20 lira civarında. Dolayısıyla bu kişiler üreticiyse yağını 19-20 liraya tüccara verir. Tüccardan müstahsil makbuzunu alan üretici kilogram başına 80 kuruş prim alır. Toptan fiyatı 20-21 lira civarında olan zeytinyağını internet ve sosyal medya aracılığıyla hatta 'kargoyla eve teslim' adı altında 5 litrelik tenekelerde 75 liraya, 18 litrelik tenekelerde 290 liraya verdiklerini beyan ediyorlar. Bunların kesinlikle ve kesinlikle içinde zeytinyağı yok, zeytinyağının esansı var. Bunun yüzde 90'ı kanoladır, ayçiçeğidir veya pirina yağıdır. Pirina yağının içine çok az zeytinyağı esansı katarak zeytinyağı adı altında, özellikle 'sızma zeytinyağı' diyerek, 'erken hasat' diyerek, 'organik zeytinyağı' diyerek satıyorlar. Organik yağın litre fiyatı 30-35 hatta 40 lira civarındadır."

Diker, tağşiş zeytinyağı satmaya çalışanları "emek hırsızı" olarak nitelendirdi.

Bu ürünlerin insan sağlığına zararlı olduğuna da dikkati çeken Diker, "Tüketicilerimize, üreticimizin emeklerini çalan bu insanları tespit ettiklerinde veya bu tür yağları gördüklerinde Alo 174 Gıda Hattı'na şikayet etmelerini, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmalarını, kesinlikle ve kesinlikle bu yağları almamalarını tavsiye ediyorum. Yalan üzerine kurulmuş ticari dolandırıcılık olayı var. O yüzden ben bu konuda suç duyurusunda bulunuyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit Tağşiş zeytinyağı

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