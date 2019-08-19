Zeytinyağında yeni sezon umudu

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirterek, sektör açısından sevindirici bir sezon yaşamayı beklediklerini söyledi.

Sürek, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nden yaklaşık 28 bin üretici ortağı bulunan birliğin, 2018-2019 zeytinyağı kampanya dönemini iyi bir performansla tamamladığını ifade etti.

Geçen dönemde ortaklar ve kooperatiflerle bağı kuvvetlendirdiklerini, sahadan gelen sorunlara hızla çözüm üreten bir ekip oluşturduklarını kaydeden Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz. 2019-2020 alım kampanyasına dönük hazırlıklarımız da tüm hızıyla sürüyor." diye konuştu.

Birlik olarak yeni sezonda üretimden satışa kadar etkin bir kampanya yürütmeye dönük strateji planladıklarını anlatan Sürek, "İlk tespitlere göre ürün kalitesi yüksek. İklim şartlarında çok farklı bir sonuç olmaması halinde önümüzdeki sezon zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacak." dedi.