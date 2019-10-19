FİNANS

Zeytinyağının litresini 100 bin liradan satışa sunacaklar

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde "Ata" ismi verilen ve yapılan bilimsel araştırmalarda yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt zeytin ağacı törenle hasat edildi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk: - "Litresini 100 bin liradan açık artırmaya sunacağız. Şu an teklif verenler var, 100 bin liranın da üzerine çıkacaktır" - "Ata ağaçtan elde edilecek gelirin tamamını, okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların eğitimi için bağışlanacak"

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 3 bin yıllık olduğu belirtilen anıt ağaçtan elde edilen zeytinyağının litresi 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.

Kentte 2-3 Kasım'da gerçekleştirilecek "6. Milas Zeytin Hasat Şenliği" etkinlikleri kapsamında, Kazıklı Mahallesi'ndeki anıt zeytin ağacının meyveleri, protokol üyelerinin de katılımıyla toplandı.

Yöresel kıyafetli kadınların renkli görüntüler oluşturduğu hasat etkinliğinde toplanan zeytinler, kasalara konularak fabrikaya sıkıma gönderildi.

Bilimsel araştırmalarda 3 bin 200 yıllık olduğu belirtilen ağacın meyvelerinden elde edilen zeytinyağının litresi, öğrencilerin eğitimi için şenlikte 100 bin liradan açık artırmaya sunulacak.

- Turizme kazandırılacak

Milas Kaymakamı Eren Arslan, gazetecilere, "Ata" ismi verilen ağacın halen ayakta olduğunu söyledi.

Ata ağacın bulunduğu zeytinlik arazinin sahibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk de söz konusu ağacın yağının polifenol değerlerinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl söz konusu ağaçtan 35 kilogram zeytin toplandığını, 3 litre yağ elde edildiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yarım litresi 30 bin liradan satıldı. Bu yıl 90 kilogram zeytin oldu ve 6 litre yağ elde edildi. Şenlikte litresini 100 bin liradan açık artırmaya sunacağız. Şu an teklif verenler var, 100 bin liranın da üzerine çıkacaktır. Anıt zeytin ağaçlarını turizme kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Ata ağacın yaşını bilimsel çalışmalarda 3 bin ile 3 bin 200 olarak belirledik. Bilimsel makalesi yazıldı, Amerika'da bir dergide basılmak üzere yayıma gönderildi. Girit adasında bu boyutta 3 bin 3 bin 500 yaşlarında olduğu söylenen bir ağaç her sene 40-50 bin ziyaretçi kabul ediyor. Milas yöresinde 120 civarında anıt zeytin ağacı var. Turizm için önemli. Ata ağaçtan elde edilecek gelirin tamamını, okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların eğitimi için bağışlanacak."

Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği Başkanı Atilla Totoş ise Türkiye'nin gurme ürün kalitesi bakımından İtalya'nın tahtını salladığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Asırlık Milas zeytin hasat zeytinyağı

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