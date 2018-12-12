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"Zimem defteri uygulaması büyük ilgi gördü"

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 11:44 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Zimem defteri uygulaması (Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneği) MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördü. Uygulama, büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım oldu" - MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu: - "(MÜSİAD üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla devreye alınan) Karz-ı Hasen Sandığı gibi uygulamaların yaygınlaştırılması için hukuki düzenlemelerin yapılması lazım. Finansal dünya ile ilgili taraflarının oluşturulması gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, başlattıkları zimem defteri uygulamasının (Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeme geleneği) MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Uygulama, büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım oldu." dedi.

MÜSİAD, üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik etmek hayata geçirdiği Karz-ı Hasen Sandığı ve zimem defteri uygulamasını dernek misyonunun bir parçası olarak görülüyor.

"Güzel borç" anlamına gelen "Karz-ı Hasen" için kurulan sandık ile MÜSİAD, kendi bünyesinde üyelerinin katkılarıyla oluşturduğu fonla, yine üyelerinin acil borç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Zimem defteri uygulamasında ise MÜSİAD üyeleri, bugün veresiye defteri olarak adlandırılabilecek zimem defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyor.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AA muhabirine yaptığı konuya ilişkin açıklamasında, Osmanlı Devleti'nde varlıklı kişilerin, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek zimem defterlerini satın alması geleneğinin olduğunu belirterek, bu uygulamayı yeniden başlattıklarını ifade etti.

Uygulamayı başlangıçta yalnızca ramazan ayına özel olarak yürüttüklerini kaydeden Kaan, üyelerine ve varlıklı kişilere, bu kıymetli geleneği yılın 12 ayı boyunca sürdürmeleri yönündeki çağrılarıyla, yeni dönemde sadece bir aya özel olmaktan çıkardıklarını anlattı.

Kaan, geleneği 12 aya yayılmış şekliyle bu yılın şubat ayında Kilis'te düzenledikleri MÜSİAD Şube Başkanları Toplantısı sonrasında, üyelerinin Kilis sokaklarında esnaf ziyaretleri esnasında bakkal, fırın gibi onlarca dükkandan veresiye defterlerini esnaftan satın almasıyla yeniden başlattıklarını anımsatarak, uygulamanın tüm Türkiye çapında sessizce ve dalga dalga tüm yıla yayılan bir harekete dönüştüğünü kaydetti.

Zimem defteri uygulamasının MÜSİAD üyelerinden büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Kaan, uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Kaan, şunları kaydetti:

"Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri oluyor.
Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamak, MÜSİAD olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmektedir. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmeti olarak, bu geleneğin sürdürülerek daha geniş kitlelere ulaşmasını son derece önemsiyoruz.
MÜSİAD olarak bizler, kazancımızı bölüşmeyi ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım etmeyi kendimize görev edinmiş bir yapıyız."

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- "Karz-ı Hasen, sürdürülebilir ve faydalı bir yardımlaşma hareketi"

Diğer bir Osmanlı geleneği Karz-ı Hasen'i sürdürme projesine de değinen Kaan, projenin MÜSİAD'ın köklerine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlılığının bir nişanesi olduğunu söyledi.

Kaan, "Karz-ı Hasen Sandığı projesiyle, üyelerimiz ve üyelerimizin ailelerine yönelik sürdürülebilir ve tam manasıyla faydalı bir yardımlaşma hareketini mümkün kılıyoruz. Proje, köklü bir geleneği sürdürmenin yanında, üyelerimizin, maddi destek gereken durumlarda bankalara mecbur kalmadan ve faiz sarmalından uzak durarak ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan tanıması bakımından son derece kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Karz-ı Hasen ve zimem defteri, MÜSİAD'ın misyonunun bir parçası"

MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu da MÜSİAD üyeleri arasında sosyal yardımlaşmanın teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan Karz-ı Hasen Sandığı ve zimem defteri uygulamasının MÜSİAD'ın misyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

"Karz-ı Hasen" tabirinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine dikkati çeken Nalbantoğlu, buradan ilham alarak MÜSİAD bünyesinde kurdukları Karz-ı Hasen Sandığı ile üyelerinin acil ve beklenmedik durumlardaki ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

Nalbantoğlu, "Karz-ı Hasen Sandığı gibi uygulamaların yaygınlaştırılması için hukuki düzenlemelerinin yapılması lazım. Finansal dünya ile ilgili taraflarının oluşturulması gerekiyor. Karz-ı Hasen, borca anlık ihtiyaca olanların, ihtiyacını karşılayan bir çözümdür. Bu çözüm, faizsiz ekonomi için de bir destektir. Bununla ilgili her türlü paylaşıma hazırız. Üniversiteler ile konuyla ilgili ortak çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Karz-ı Hasen ve zimem defteri gibi geçmişte birçok güzel uygulama olduğunun altını çizen Nalbantoğlu, söz konusu güzel uygulamaları bulup gündeme getirmenin MÜSİAD'ın görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Nalbantoğlu, bu tür uygulamaların ekonomide paranın akışını hızlandırdığını belirterek, bu tür uygulamaların kurumlaştırılması halinde ekonomik durgunlukların daha kolay atlatılabileceğini kaydetti.

Zimem defteri gibi uygulamaların, sosyal dokudaki yaralara çözüm olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, söz konusu uygulamaların toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Karz-ı Hasen Sandığı Müsiad Zimem defteri

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