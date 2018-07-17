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"Zincir marketlere düzenleme" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden, esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden, esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zincir marketler için yeni kabineden düzenleme beklediklerini belirtti.

AVM'ler ve zincir marketlerin açılışlarının mutlaka bir kurala bağlanmasını ve bu tür iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine mutlaka kural getirilmesini isteyen Palandöken, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır. Esnaf ve sanatkarımız zincir marketlerle artık başa çıkamıyor. Bu zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken, esnafımız haksız rekabetten korunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerel ve ulusal zincir marketlerin sayısının ülke genelinde 30 bine yaklaştığını belirterek, söz konusu marketlerin sayılarının bu hızla devam etmesi halinde 2024'te 44 bine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Palandöken, bu gidişata "dur" denilmezse esnaf ve sanatkarın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Tüketicilere uyarılarda bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Toptan fiyatına perakende satış söylemiyle piyasada ismi bilinmeyen markaları değerinin çok üstünde satıyorlar. Bir de sanki bakkallardaki ürünler daha pahalı gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa bakkal esnafı zaten kısıtlı sermayesiyle belli oranda ve kalitede ürünleri satıyor. Vatandaşlarımız zincir marketlerin fiyat, ürün kalitelerini çok iyi inceleyerek alışveriş yapmalı ve yanıltıcı reklamlara aldanmamalı. Hiç kimse dayanıksız ve kalitesiz ürüne para verecek kadar zengin değil. Vatandaşlarımız daha önce ismini duymadığı ürünleri ambalajına ve görünüşüne aldanarak satın almamalı."

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Bendevi Palandöken tesk zincir marketler

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