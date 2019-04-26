FİNANS

Zingat.com Imagine the Future Summit'e katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Zingat.com, bu yıl ilk kez düzenlenen "Imagine the Future Summit" isimli Girişimcilik Zirvesi'nde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Kulübü ile Women in Business tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Imagine the Future Summit" isimli Girişimcilik Zirvesi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zirveye, trend teknolojilere ve girişimciliğe meraklı gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Girişim liderleri ve mentorler ile üniversite öğrencilerini buluşturan zirvede, üniversiteli gençlere girişimcilik tecrübelerini aktaran konuşmacıları arasında Zingat.com CTO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Terzioglu, DijitalPara Teknoloji A.Ş Üst Yöneticisi (CEO) Ali Sermet Taşdöğen, QNB Finansbank Startup Engagement Manager Özge Öz, İnvalue Co-founder Sonat Kaymaz, CepteTamir Co-founder İsa Uysal, Turkcell Akademi'den Abdullah Ata ve Gamefed'den Mona Aykul katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com CTO'su ve Kurucu Ortağı Erkek, Zingat.com'un başarı hikayesinde ana mottonun emlak, bilgi ve güven olduğunu belirtti.

Erkek, bir gayrimenkul sahibi olmanın insanların hayatlarında verdiği önemli finansal kararlardan biri olduğunu kaydetti.

Erkek, "Hepimizin karar verme süreçlerinde en temel ihtiyacımız güvenilir bilgi oluyor. Bu nedenle emlak alım ve satımında güvenilir bilgiye kolayca ulaşılmasına odaklandık, aynı zamanda gayrimenkul geliştiricileri ve gayrimenkul profesyonelleriyle bir ekosistem kurduk." ifadelerini kullandı.

Zingat.com'da teknolojiye yatırımı önemsediklerini belirten Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı yerinde Ar-Ge Merkezi sertiﬁkası alarak gayrimenkul sektörünün ilk yerinde Ar-Ge Merkezini kurduk. Özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini işin içerisine katıyoruz. Yapay zeka çözümlerinden faydalanmayan şirketler 10 sene sonra var olmayacak. Şahsen açık kaynak kodlu projelerin savunucusuyum. Şirketimizde de her yerde açık kaynak kodlu yazılımlar var, hep böyleydi, böyle olmaya da devam edecek.

Türkiye büyük ve değerli bir pazar. Genç nüfus var, internet erişimi yüksek. Türkiye girişimciler için önemli bir sıçrama tahtasıdır, buradan globale yayılabilirsiniz. Yeter ki girişiminiz için doğru pazarda, doğru adresleme yapın; kullanıcı bunun karşılığını size kesinlikle verir. Girişim yapmak istediğiniz sektörde 7-8 yıl çalışın, deneyimleyin, problemleri görün ve çözüm üretin. Başarısızlık da yaşanır, kaybederseniz öğrenirsiniz. Denemekten vazgeçmeyin. Zingat benim dördüncü girişimimdir. Başarılı olduğunuzda da kullanıcıyı dinlemekte, yeni çözümler üretmekten ve çok çalışmaktan vazgeçmemelisiniz."

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