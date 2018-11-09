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Ziraat Bankası 3'üncü kez en sevilen banka seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş: - "3 yıldır üst üste Lovemark seçilmemiz yaptığımız çalışmalarla sürdürülebilir bir başarıya imza attığımızın en önemli göstergelerinden biridir"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, bu yıl 3'üncü kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada bankanın "Türkiye'nin Lovemarkları" araştırmasında 2016 ve 2017 yılında olduğu gibi 2018'de de Türkiye'nin en sevilen bankası seçildiği belirtildi.

Brand Week İstanbul 2018'de gerçekleştirilen töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbaş, bankanın tüm hedef ve stratejilerinin, planlamalarının, sektörel faaliyetlerinin altında yatan en önemli hususun müşterilere daha iyi hizmet verebilmek olduğunu ifade etti.

Kırbaş, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına her geçen zaman daha da derinleşerek kapsamlı bir şekilde cevap vermeye çalıştıklarını ve bu süreçte geleneksel bağlardan kopmadan bünyelerinde birçok yenilik ve değişiklik yaparak ilerlediklerini bildirdi.

Değişimi daha iyiye giden ve bitmeyen bir yolculuk olarak kabul ettiklerini aktaran Kırbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarın bugünden daha iyi olabilmek için sürdürülebilir bir gelişim ve dönüşüm içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 3 yıldır üst üste Lovemark seçilmemiz yaptığımız çalışmalarla sürdürülebilir bir başarıya imza attığımızın en önemli göstergelerinden biridir. Geldiğimiz noktada her bir Ziraat Bankası çalışanının ayrı ayrı emeği bulunuyor. Önceliğimiz her zaman memnuniyet ve gönüllerde yer edinmek. Müşterilerimize ve ülkemize değer katan çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz. 154 yıl önce çıktığımız maratonda bizleri bir kez daha 'Lovemark' yapan, gönüllerini kazandığımız herkese Ziraat Bankası olarak teşekkür ediyoruz."

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Ali Kırbaş ziraat bankası

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