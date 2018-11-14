Ziraat Bankası bağlı ortaklığı Ziraat Girişim Sermayesi kuruldu

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, bağlı ortaklığı kapsamında Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bugün kuruluş işlemi tamamlandığını duyurdu.
Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeralan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Bankamız bağlı ortaklığı kapsamında kurulan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 8 Kasım tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve bugün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı yapılarak kuruluş işlemi tamamlanmıştır."
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