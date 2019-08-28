FİNANS

Ziraat Bankası Kazakistan’daki 6. şubesini açtı

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası’nın Kazakistan’daki iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6.

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Ziraat Bankası’nın Kazakistan’daki iştiraki Kazakhstan Ziraat International Bank’ın 6. şubesi Almatı’da açıldı.
Aktau, Almatı, Astana, Çimkent, Atirau şubelerinden sonra bankanın Almatı kentindeki ikinci şubesi faaliyete başladı.
Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan; Çin, Orta Asya Cumhuriyetleri, Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan arasında önemli ulaşım noktalarından biri olan Almatı, Kazakistan’ın en büyük şehri ve eski başkenti.
Ziraat Finans Grubu’nun Kazakistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunuyor. Ziraat Bankası, Yurtdışı iştirakleri ve şubeleri ile birlikte toplamda 18 ülkede 101 noktada yer alıyor.

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