Ziraat Bankası TLREF'e dayalı ilk tahvil ihracını gerçekleştirildi

İSTANBUL(AA) - Ziraat Bankası, Borsa İstanbul tarafından yayınlanmaya başlanan Türk lirası referans faiz oranının (TLREF) değişken faiz referansı olarak kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Borsa İstanbul tarafından 17 Haziran'dan itibaren yayınlanmaya başlanan TLREF'in kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Bu kapsamda Ziraat Bankası, dün 1 yıl vadeli 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk lirası tahvil ihracını tamamladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, söz konusu referans faiz oranının, borçlanma araçlarında, finansal türev ürünlerde ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilmek üzere, Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik Borsa İstanbul tarafından oluşturulduğunu belirtti.