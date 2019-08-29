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Ziraat Bankası TLREF'e dayalı ilk tahvil ihracını gerçekleştirildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru: -"Borsa İstanbul'un yayımlamaya başladığı bu referans faiz oranı ve endeks, bankalarca bu tür ürünlerin daha yaygın kullanımının önünü açmıştır" - "Bu ürünler, vadeli işlemler piyasasında da TL cinsinden değişken-sabit faizli swap işlemlerinin kullanımına katkı sağlayacaktır. Bundan böyle bize düşen, bu endeks ve faiz oranının uluslararası ölçekte de kullanımına destek vermektir"

İSTANBUL(AA) - Ziraat Bankası, Borsa İstanbul tarafından yayınlanmaya başlanan Türk lirası referans faiz oranının (TLREF) değişken faiz referansı olarak kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, Borsa İstanbul tarafından 17 Haziran'dan itibaren yayınlanmaya başlanan TLREF'in kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Bu kapsamda Ziraat Bankası, dün 1 yıl vadeli 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk lirası tahvil ihracını tamamladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, söz konusu referans faiz oranının, borçlanma araçlarında, finansal türev ürünlerde ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilmek üzere, Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik Borsa İstanbul tarafından oluşturulduğunu belirtti.

Kuru, Borsa İstanbul'un yayımlamaya başladığı bu referans faiz oranı ve endeksin, bankalarca bu tür ürünlerin daha yaygın kullanımının önünü açtığını ifade etti.

Bu ürünlerin, vadeli işlemler piyasasında da TL cinsinden değişken-sabit faizli swap işlemlerinin kullanımına katkı sağlayacağını vurgulayan Kuru, "Bundan böyle bize düşen, bu endeks ve faiz oranının uluslararası ölçekte de kullanımına destek vermektir. Banka olarak; ayrıca hızla söz konusu referans faiz oranına endeksli kredi ürünlerini de uygulamaya almak konusunda çalışmalara başlayacağız." değerlendirmelerini yaptı.

Kuru, yatırımcıların ürünün değişken faizli olması dolayısıyla piyasayı birebir yansıtması açısından büyük ilgi gösterdiğini, 750 milyon liralık ihraç gerçekleştiğini aktararak, "Böylece hem borçlanma vadesi uzatılmış hem de yatırımcılar tarafından önümüzdeki döneme ilişkin piyasa koşullarını yansıtan bir borçlanma ürününe sahip olunmuştur." ifadelerini kullandı.

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