FİNANS

Ziraat Bankası’na “En İyi Uluslararası Proje” Ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Financial Services Forum platformunun düzenlediği “Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019” ödül töreninde “En İyi Uluslararası Proje” kategorisinde Ziraat Bankası birinci oldu.  Jürisinde finansal otoritelerin CEO’ları, büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bankacılık alanında akademik bilgi ve deneyim sahibi kişilerin yer aldığı Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019 töreninin “En İyi Uluslararası Proje” kategorisinde kazananı Ziraat Bankası oldu.  Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı’nın müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve işgücü dönüşümü konularında düzenlediği başarılı çalışmalar ve projeler finale kalarak “En İyi Uluslararası Proje” ödülünü almaya hak kazandı.

Ziraat Bankası’na “En İyi Uluslararası Proje” Ödülü

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Financial Services Forum platformunun düzenlediği “Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019” ödül töreninde “En İyi Uluslararası Proje” kategorisinde Ziraat Bankası birinci oldu.
Jürisinde finansal otoritelerin CEO’ları, büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri ve bankacılık alanında akademik bilgi ve deneyim sahibi kişilerin yer aldığı Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019 töreninin “En İyi Uluslararası Proje” kategorisinde kazananı Ziraat Bankası oldu.
Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanlığı’nın müşteri deneyimi, sadakati, veri analitiği ve işgücü dönüşümü konularında düzenlediği başarılı çalışmalar ve projeler finale kalarak “En İyi Uluslararası Proje” ödülünü almaya hak kazandı. Aynı zamanda Ziraat Bankası, ödül töreninde ödül alan tek Türk şirketi oldu. (Fotoğraflı)

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