Ziraat Bankası'ndan enflasyona karşı yüksek getirili iki yeni ürün

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, TL yatırımlarını enflasyona karşı koruyan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı ile Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, banka, hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de müşterilerine enflasyon karşısında yüksek getiri sağlayan ürünlerine iki yeni ürünü daha ekledi.

Banka, yatırımlarını TL'de değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı'nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

Açıklamada görüşleri yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankaların, asli görevinin tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: