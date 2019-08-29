Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Ziraat Bankası “(BİST TLREF) Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı”nın değişken faiz referansı olarak kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

Bir yıl vadeli üç ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk lirası tahvil ihracı 28 Ağustos tarihinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tahvil İhracına dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Bilindiği üzere; söz konusu referans faiz oranı, borçlanma araçlarında, finansal türev ürünlerde ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilmek üzere ve Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuştur. Borsa İstanbul’un yayımlamaya başladığı bu referans faiz oranı ve endeks, bankalarca bu tür ürünlerin daha yaygın kullanımının önünü açmıştır. Bu ürünler, vadeli işlemler piyasasında da lira cinsinden değişken-sabit faizli swap işlemlerinin kullanımına katkı sağlayacaktır. Bundan böyle bize düşen, bu endeks ve faiz oranının uluslararası ölçekte de kullanımına destek vermektir. Banka olarak; ayrıca hızla söz konusu referans faiz oranına endeksli kredi ürünlerini de uygulamaya almak konusunda çalışmalara başlayacağız” dedi.

Bilgehan Kuru, yatırımcıların ürünün değişken faizli olması dolayısıyla piyasayı birebir yansıtması açısından büyük ilgi gösterdiğini belirterek, 750 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştiğini belirtti ve “Böylece hem borçlanma vadesi uzatılmış hem de yatırımcılar tarafından önümüzdeki döneme ilişkin piyasa koşullarını yansıtan bir borçlanma ürününe sahip olunmuştur” diye ekledi. (Fotoğraflı)

