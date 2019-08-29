FİNANS

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası “(BİST TLREF) Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı”nın değişken faiz referansı olarak  kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.

Ziraat Bankası'ndan gecelik referans faize dayalı ilk borçlanma aracı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Ziraat Bankası “(BİST TLREF) Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı”nın değişken faiz referansı olarak kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.
Bir yıl vadeli üç ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk lirası tahvil ihracı 28 Ağustos tarihinde başarılı bir şekilde tamamlandı.
Tahvil İhracına dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Bilindiği üzere; söz konusu referans faiz oranı, borçlanma araçlarında, finansal türev ürünlerde ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilmek üzere ve Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuştur. Borsa İstanbul’un yayımlamaya başladığı bu referans faiz oranı ve endeks, bankalarca bu tür ürünlerin daha yaygın kullanımının önünü açmıştır. Bu ürünler, vadeli işlemler piyasasında da lira cinsinden değişken-sabit faizli swap işlemlerinin kullanımına katkı sağlayacaktır. Bundan böyle bize düşen, bu endeks ve faiz oranının uluslararası ölçekte de kullanımına destek vermektir. Banka olarak; ayrıca hızla söz konusu referans faiz oranına endeksli kredi ürünlerini de uygulamaya almak konusunda çalışmalara başlayacağız” dedi.
Bilgehan Kuru, yatırımcıların ürünün değişken faizli olması dolayısıyla piyasayı birebir yansıtması açısından büyük ilgi gösterdiğini belirterek, 750 milyon lira tutarında ihraç gerçekleştiğini belirtti ve “Böylece hem borçlanma vadesi uzatılmış hem de yatırımcılar tarafından önümüzdeki döneme ilişkin piyasa koşullarını yansıtan bir borçlanma ürününe sahip olunmuştur” diye ekledi. (Fotoğraflı)

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
“Yatırımcılar altına dönüyor”“Yatırımcılar altına dönüyor”
Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptıMemur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Büyük artış! 24 milyonu aştı

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Yürürlükte! 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Yatırımcılar altına dönüyor”

“Yatırımcılar altına dönüyor”

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Memur Sen: Hakem Heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

Bayraktar: Ağustosta 14 ürün fiyatı azaldı, 18'inin arttı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İsdemir 100 milyon ton sıvı ham demir üretimine ulaştı

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

İHBİR Başkanı Haluk Okutur: Ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

SÖYLEŞİ - Orakçıoğlu: Gümrük birliğinin güncellenmesi son derece önemli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.