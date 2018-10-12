Ziraat Bankasından PÜİS üyelerine destek

"Tek ödemeli işlemlerde, ertesi gün iskontolu ödeme/Blokeli gün için Ziraat Bankası kartlarına yüzde 0,85/20 gün ve diğer banka kartlarına yüzde 2,50/49 gün, tek oran uygulamasında ise Ziraat Bankası ile birlikte sunulan tüm banka kartlarına yüzde 1,85/37 gün olarak belirlendi."

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Ziraat Bankası, PÜİS üyesi olan akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacak. Bayilerin özel komisyon oranlarından faydalanabilmesi için, PÜİS'ten alacakları kaşeli imzalı bir yazıyla Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek.

"Kredi kartı komisyonları yüzde 3'lere ulaştı. Dolayısıyla kredi kartıyla yapılan satışların bayilerimize maliyeti yüzde 3'ü buluyor. Bayilerimizin kar payının brüt yüzde 5 olduğu göz önüne alındığında, kredi kartı komisyonlarının bayiler için ne kadar büyük bir yük olduğu ortaya çıkar. Bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için TBB nezdinde kamu bankalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. Diğer kamu bankaları ve özel bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor."

Ziraat Bankasının uygulayacağı komisyon oranlarının, akaryakıt bayilerini bir nebze olsun rahatlatacağını belirten Okumuş, "15 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olan uygulamadan faydalanmak isteyen akaryakıt bayileri, genel merkezimizden veya yurt genelinde bulunan 15 şubemizden bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.

