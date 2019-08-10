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Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, kamu çalışan maaşlarının da erken ödenmesi ile birlikte iki günde yaklaşık toplam 15.5 milyon müşteri işlemi yapıldı.

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

İstanbul, 10 Ağustos (DHA) - Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, kamu çalışan maaşlarının da erken ödenmesi ile birlikte iki günde yaklaşık toplam 15.5 milyon müşteri işlemi yapıldı.

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Geçen Ramazan Bayramı öncesinde bir günde banka tarihinin işlem rekorunu kırdık. Kurban bayramı öncesinde de son iki gün içinde yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza emekli ikramiye ödemeleri, kamu maaş çalışanı ödemeleri ve öğrenci burs ödemeleri olmak üzere 8.3 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası’nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir” dedi.

"İki günde tüm kanallardan yaklaşık 15.5 milyon müşteri işlemi gerçekleştirildi"

Konut kredilerinde oranın 0.99’a düşmesinin etkisiyle birlikte, şubelerde oluşan yoğun talebin de karşılanmasına devam edildiğini belirten Ali Kırbaş, "Devletimizin emeklilere sunduğu güzel bir imkan olarak devam eden bayram öncesi emekli ikramiye ödemelerine ve ayın 15’i yerine erkene çekilerek 9 Ağustosa alınan kamu çalışanı maaş ödemelerine Perşembe gecesinin ilk dakikalarından itibaren başladık. Müşterilerimizin bayram öncesi nakit ihtiyaçlarının zamanında karşılanabilmesine yönelik tüm planlamalar günler öncesinde tamamlandı. Yaptığımız yoğunluk yönetimi planlaması ile tüm kanalların efektif kullanımı sağlandı. Çalışma arkadaşlarımızın da özverileri ile geçen bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de müşteri memnuniyetinden ödün vermeden başarılı bir yoğunluk yönetimi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Ziraat Bankası’ndan maaş alan emekli ve kamu çalışanlarının muhtemel şube yoğunluklarından etkilenmemeleri amacıyla, ödemeler süresince şubelerin yaklaşık sabah 08:00’dan itibaren faaliyete başladığını da dile getiren Ali Kırbaş, emekli ikramiye ve kamu çalışanı maaş ödeme takvimi ve erken açılacak şubeler hakkında müşterilerinin internet, sosyal medya ve SMS gibi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirildiğini aktardı.

Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Detaylı bilgi almak isteyen müşterilerimize çağrı merkezimiz üzerinden yardımcı olduk. Müşterilerimizin hangi saatlerde şubelerimize geleceğine dair şube özelinde analizler yaparak yoğunluk yönetiminde iş gücü planlarını oluşturduk. İkramiye ve kamu çalışan maaş ödemelerinin gerçekleştiği 8-9 Ağustos tarihlerinde tüm kanallarımızda yaklaşık 15.5 milyon adet müşteri işlemi gerçekleştirilirken, bunun 2 milyon adedini şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu” dedi.

ATM'lerden 2 günde 6.7 milyon işlem gerçekleştirildi

Müşterilerinin ağırlıkla kullandıkları bir diğer kanalın ATM’ler olduğunu vurgulayan Kırbaş, “ATM’lerimizden İki gün içinde 6.7 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Burada sadece Bankamız müşterilerine hizmet etmekle kalmayarak, ATM’lerimizden ücretsiz para çekme imkanına sahip Ortak ATM Platformu’na dahil Kamu ve Kamu Katılım Bankaları müşterileri de hizmet kalitemizden faydalanma imkanı buldular. Müşterilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri, gün içinde fazla beklemeden işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla 8-9 Ağustos tarihlerinde devreye aldığımız şubelerin erken açılması uygulamasına Kurban Bayramı sonrasında da 15 Ağustos Perşembe ve 19 Ağustos Pazartesi günleri de devam edeceğiz” diye konuştu

Aktif müşteri sayısı 8 milyona yaklaştı

Bankada tüm hizmet kanallarının tek bir merkezden yönetildiğini ifade eden Ali Kırbaş, Şube, ATM ve Çağrı Merkezi gibi müşteriye temas ettikleri kanallarda bütünleşik bir modelde çalıştıklarını, operasyonel hizmet kalitesini üst seviyede sürdürmeye devam ettiklerini bildirdi. Kırbaş, Teknolojiyi kolaylıkla birleştiren Ziraat Mobil uygulaması ile de müşterilerine işlemlerini dilediği yerde ve istediği zamanda yapma olanağı sunduklarını, bu kanaldaki aktif müşteri sayısının 8 milyon adede yaklaştığını da açıkladı ve ekledi:

“Gerçekleşen işlem yoğunluğu ve Şubelerimize gelen yoğun taleplerin karşılanması, Bankamızın operasyonel süreç yönetiminde ulaştığı seviyeyi bir kez daha göstermiştir. Bu vesile ile Ziraat Bankası olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyoruz." (Fotoğraflı)

Ziraat Bankası’ndan rekoru : İki günde 15.5 milyon işlem

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