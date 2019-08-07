Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketine" yoğun ilgi sürüyor. Paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi kullandırıldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

Paketle seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere ülkenin diğer uygun bölgelerine de yaygınlaştırılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılmasının, mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yoğun ilginin sürdüğü Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1,9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.Şubat-temmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.