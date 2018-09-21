Ziraat Katılım, 175 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası AŞ, 175 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılım Bankası AŞ, 175 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla dün gerçekleştirilen ihraç ile 92 gün vadeli 175 milyon TL fonlama temin edilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, Ziraat Katılım olarak, 25'inci kira sertifikası ihraçlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ziraat Katılım olarak, bugün 25'inci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, bugün gerçekleştirdiğimiz 175 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ziraat Katılım olarak, sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden 'paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz."

