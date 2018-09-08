FİNANS

Ziraat Katılım 250 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

Ziraat Katılım Bankası AŞ 250 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi - Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: -"Kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası AŞ 250 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılım Bankası AŞ 250 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 90 gün vadeli 250 milyon lira fonlama temin etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını kaydetti.

Ziraat Katılım'ın yirmi dördüncü kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, "Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 250 Milyon lira kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de Türkiye adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden "Paylaştıkça daha fazlası" ilkesiyle büyümeye devam edeceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kira sertifikası ziraat katılım bankası

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